Mehmed: Fetihler Sultanı'ndaki gerdek sahnesine eleştiri yağdı! 'Rezalet'

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi salı akşamları izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin 69. bölümündeki gerdek sahnesi bu defa tepki çekti. Tarihçi ve akademisyen Ahmet Şimşirgil diziyi adeta topa tuttu.

Mehmed: Fetihler Sultanı'ndaki gerdek sahnesine eleştiri yağdı! 'Rezalet'
Öznur Yaslı İkier

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi salı akşamları yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak 69. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizideki gerdek sahnesi bu defa tepki çekti.

Mehmed: Fetihler Sultanı ndaki gerdek sahnesine eleştiri yağdı! Rezalet 1

Tarihçi ve akademisyen Ahmet Şimşirgil, Mehmed: Fatihler Sultanı dizisindeki gerdek sahnesini sert sözlerle eleştirdi.

Mehmed: Fetihler Sultanı ndaki gerdek sahnesine eleştiri yağdı! Rezalet 2

'REZALET'

Şimşirgil; “Bu mudur Osmanlı haremi? Siz ‘harem’ kelimesinin anlamını bile bilmiyor musunuz? O sarayda harem ağalarının nereye kadar gidebildiğini siz bilmiyor musunuz? Padişah hanımı yanında, harem ağasına gel diyecek! Rezalet, kepazelik. ” ifadelerini kullandı.

Mehmed: Fetihler Sultanı ndaki gerdek sahnesine eleştiri yağdı! Rezalet 3

MEHMED: FETİHLER SULTANI ÖZET:

Sultan Mehmed, sınırları aşacak büyük bir seferin hazırlığına girişirken payitahtta dengeler yeniden kurulur. Mahmud Paşa’nın divana dönüşü bazılarını rahatlatırken, bazıları için fırtınanın habercisi olur. Devletin bekası adına atılan adımlar sadakat ile ihtirası bir kez daha karşı karşıya getirirken, sarayda oynanan gizli oyunlar tek tek ortaya çıkmaya başlar. Peki, Mehmed’in etrafındaki isimlerden hangisi gerçekten ona bağlı, hangisi kendi hesaplarının peşindedir?

Mehmed: Fetihler Sultanı ndaki gerdek sahnesine eleştiri yağdı! Rezalet 4

Sultan Mehmed’in Ragusa Prensesi Rose ile siyasi bir evliliğe razı olması, görünmeyen hangi bedelleri beraberinde getirecektir? Güç uğruna verilen kararlar, hanedanın kaderini nasıl etkileyecek?

