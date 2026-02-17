Mehmed: Fetihler Sultanı'ndaki gerdek sahnesine eleştiri yağdı! 'Rezalet'

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi salı akşamları yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak 69. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizideki gerdek sahnesi bu defa tepki çekti.

Tarihçi ve akademisyen Ahmet Şimşirgil, Mehmed: Fatihler Sultanı dizisindeki gerdek sahnesini sert sözlerle eleştirdi.

'REZALET'

Şimşirgil; “Bu mudur Osmanlı haremi? Siz ‘harem’ kelimesinin anlamını bile bilmiyor musunuz? O sarayda harem ağalarının nereye kadar gidebildiğini siz bilmiyor musunuz? Padişah hanımı yanında, harem ağasına gel diyecek! Rezalet, kepazelik. ” ifadelerini kullandı.

MEHMED: FETİHLER SULTANI ÖZET:

Sultan Mehmed, sınırları aşacak büyük bir seferin hazırlığına girişirken payitahtta dengeler yeniden kurulur. Mahmud Paşa’nın divana dönüşü bazılarını rahatlatırken, bazıları için fırtınanın habercisi olur. Devletin bekası adına atılan adımlar sadakat ile ihtirası bir kez daha karşı karşıya getirirken, sarayda oynanan gizli oyunlar tek tek ortaya çıkmaya başlar. Peki, Mehmed’in etrafındaki isimlerden hangisi gerçekten ona bağlı, hangisi kendi hesaplarının peşindedir?

Sultan Mehmed’in Ragusa Prensesi Rose ile siyasi bir evliliğe razı olması, görünmeyen hangi bedelleri beraberinde getirecektir? Güç uğruna verilen kararlar, hanedanın kaderini nasıl etkileyecek?