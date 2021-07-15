Futbolcuların son görüntüleri şaşırttı

NIKOLA LAZETIC

6 milyon Alman markı bonservis bedeli karşılığında Haziran 2000'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. İlk sezonunda neredeyse her maçta ilk 11 de görev yaptı ama ikinci sezonunda sadece 16 maçta forma giyebildi. Sırp oyuncu bedelsiz olarak 2002 yılının yazında İtalya'nın Como takımına transfer oldu.