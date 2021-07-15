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Futbolcuların son görüntüleri şaşırttı

15.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol sahalarında bir dönem performanslarıyla fırtına estiren, golleri ve asistleriyle öne çıkan yıldızların son halleri görenleri şaşırttı.

Efsane isimlerin yıllar içindeki müthiş değişimleri dikkat çekti.

O eski halinden eser yok şimdi

ORTEGA

ORTEGA
1 Temmuz 2002'de Fenerbahçe'ye transfer olan Arjantin futbolunun eski yıldızı, 1 Ocak 2003'te Fenerbahçe'den ayrıldı. 6 aylık kısa dönemde asistleri ve golleriyle iz bıraktı.

NIKOLA LAZETIC

NIKOLA LAZETIC
6 milyon Alman markı bonservis bedeli karşılığında Haziran 2000'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. İlk sezonunda neredeyse her maçta ilk 11 de görev yaptı ama ikinci sezonunda sadece 16 maçta forma giyebildi. Sırp oyuncu bedelsiz olarak 2002 yılının yazında İtalya'nın Como takımına transfer oldu.

ADRIANO

ADRIANO
Flamengo'da yetişen Brezilyalı yıldız, özellikle Inter'deki performansı ve attığı gollerle adından söz ettirmişti. Adriano, Parma, Inter ve Fiorentina ve Roma'da da forma giymişti.

JOHN CAREW

JOHN CAREW
Beşiktaş'ta 2004-2005 sezonunda santrfor olarak forma giydi.

FELIPE

FELIPE
4 Temmuz 2002'de Vasco de Gama'dan Galatasaray'a transfer oldu. Etkili sol ayağıyla attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti. 29 Ocak 2003'te yeniden Brezilya'ya döndü ve Flamengo formasını giydi.
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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