Futboldaki dolandırıcılık vurgununda kim ne kadar dolandırıldı? Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimler milyonlar kaptırmış...

Bankacı Seçil Erzan'a binlerce dolarlarını kaptırdıkları ifade edilen ünlü isimlerin listesi açıklandı. Seçil Erzan, geçtiğimiz pazartesi İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Dolandırıcı olmadığını iddia etti ve “Esas dolandırılan benim. Batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Herkes kendi rızasıyla veriyordu. Verdiğim sözü tutamadığımda kredi çekip ödüyordum” dedi.

BİNLERCE DOLAR BUHAR OLDU

Arda Turan sözde fona yatırdığı para geri ödenmeyince Seçil Erzan’a “Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil” diye mesaj atıyor. Turan, Erzan’ın artık ödeme yapamayacağını söylemesinin ardından yazdığı mesajında ise, “Fatih Hoca kârda mı bu işte” diye soruyor.

Erzan’ın cevabı ise, “Valla Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda hoca kârdaydı” oluyor. Turan’ın, “Fatih Hoca’nın alacağı var mı bu durumda” sorusuna ise Erzan, “Ona bakmam lazım” yanıtını veriyor. Turan da, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim ile e bankanın üst yönetimiyle görüşeceklerini söylüyor.

