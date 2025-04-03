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  4. Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında: Çok garip!

Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında: Çok garip!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.04.2025 09:07
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Galatasaray'a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a müdahalesi maçın önüne geçerken bu yaşanan bu olay dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından yaşananlar adeta maçın önüne geçti.

DÜNYA ONU KONUŞUYOR

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Karşılaşmanın son düdüğünün gelmesinin ardından Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunurken Portekizli çalıştırıcının bu hareketi dünyada gündem oldu.

İŞTE O MANŞETLER...
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"EN KÖTÜSÜ MAÇ SONUNDA"

"EN KÖTÜSÜ MAÇ SONUNDA"

Relevo: "Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."

"2011 YILINDAKİ HAREKETİNİ YAPTI"

"2011 YILINDAKİ HAREKETİNİ YAPTI"

Marca: "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 yılındaki İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simüle etti."

"GARİP BİR HAREKET"

"GARİP BİR HAREKET"

ESPN: "Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."

"MUTLU OLMADIĞINI BELLİ ETTİ"

"MUTLU OLMADIĞINI BELLİ ETTİ"

Daily Mail: "Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."

"MAÇ SONRASI ÇİRKİN ANLAR"

"MAÇ SONRASI ÇİRKİN ANLAR"

Goal: "Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar."

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Okan Buruk Derbi fenerbahçe galatasaray mourinho türkiye kupası
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