Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında: Çok garip!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından yaşananlar adeta maçın önüne geçti.
Karşılaşmanın son düdüğünün gelmesinin ardından Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunurken Portekizli çalıştırıcının bu hareketi dünyada gündem oldu.
Relevo: "Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."
Marca: "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 yılındaki İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simüle etti."
ESPN: "Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."
Daily Mail: "Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."
Goal: "Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar."
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