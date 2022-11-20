Galatasaray'a dev transfer çalımı! 'Hazard Fenerbahçe'ye gidecek'

"BİR GÜN GELECEK"

Fenerbahçe eski futbol şube sorumlusu Hasan Çetinkaya’nın yıllar önce yaptığı açıklama "Eden Hazard çok eskiden tanıyorum. Onu 15-16 yaşından beri tanıyorum ve hala Lille'de oynuyordu. Fenerbahçe'ye inanılmaz bir sempatisi vardı. Bana söz verdi. 'Hasan, bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım, bunun ne zaman olacağını bilmiyorum' dedi. Lille'de oynarken henüz 16 yaşındaydı, ellerinde Gervinho ve Sow vardı.Biz sadece Sow'u kendimize çekebildik. Sonra Hazard farklı bir boyuta ulaştı, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biriydi. Hazard bir gün Fenerbahçe için oynayacak" şeklinde konuşmuştu.