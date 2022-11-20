SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray'a dev transfer çalımı! 'Hazard Fenerbahçe'ye gidecek'

Galatasaray'a dev transfer çalımı! 'Hazard Fenerbahçe'ye gidecek'

20.11.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, flaş bir isim gündeme geldi. İngiliz basınına göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın da çok istediği Hazard transferinde mutlu sona yakın. İşte detaylar...

Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Jorge Jesus ile iyi bir grafik yakalayan ve bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, devre arasının yaklaşmasıyla transfer temaslarını sıklaştırırken, ismi daha önce de Süper Lig ile anılan yıldız bir isim için yeni gelişmeler yaşanıyor.

'GALATASARAY DEĞİL FENERBAHÇE'

'GALATASARAY DEĞİL FENERBAHÇE'

Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Real Madrid'in yıldız oyuncusu Eden Hazard için İngiltere'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atılırken, ünlü spor gazetesi The Sun'a göre Hazard'ın yeni adresi Türkiye ancak Galatasaray değil Fenerbahçe olacak.

Bu sezon Real Madrid'de kabus gibi bir sezon geçiren 31 yaşındaki yıldız, bu sezon La Liga'da yalnızca 3 maçta forma giydi. Gelecek yaz takımda kalması beklenmeyen Hazard'ın ismi daha önceleri de Fenerbahçe ile anılmıştı.

"BİR GÜN GELECEK"

"BİR GÜN GELECEK"

Fenerbahçe eski futbol şube sorumlusu Hasan Çetinkaya’nın yıllar önce yaptığı açıklama "Eden Hazard çok eskiden tanıyorum. Onu 15-16 yaşından beri tanıyorum ve hala Lille'de oynuyordu. Fenerbahçe'ye inanılmaz bir sempatisi vardı. Bana söz verdi. 'Hasan, bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım, bunun ne zaman olacağını bilmiyorum' dedi. Lille'de oynarken henüz 16 yaşındaydı, ellerinde Gervinho ve Sow vardı.Biz sadece Sow'u kendimize çekebildik. Sonra Hazard farklı bir boyuta ulaştı, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biriydi. Hazard bir gün Fenerbahçe için oynayacak" şeklinde konuşmuştu.

"KULÜBÜN KARARI"

"KULÜBÜN KARARI"

Hazard, kariyerine dair yakın zamanda verdiği bir röportajda "Üzgünüm. Deniyorum ama... Üzgünüm. Bir yılım daha var ve neler yapabileceğimi göstermem gerekiyor ama bu kolay değil. Oynamıyorum, daha çok oynamak istiyorum. Olanlar için gerçekten üzgünüm. Ocak ayında ayrılmak imkansız çünkü ailem var ve şehri seviyorum. Ancak yaz aylarında ayrılmam mümkün. Sözleşmemin bitmesine bir yıl kaldı ve bu kulübün kararı." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Suriye ve Kuzey Irak'a Pençe-Kılıç Hava Harekatı hava harekatı! Tam isabetle vuruldu!

Suriye ve Kuzey Irak'a Pençe-Kılıç Hava Harekatı hava harekatı! Tam isabetle vuruldu!

Özel hastanede skandal! Hastanın boğazını sıktılar

Özel hastanede skandal! Hastanın boğazını sıktılar

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Dünya Kupası'nda yok! Fransa'da Benzema şoku...

Dünya Kupası'nda yok! Fransa'da Benzema şoku...

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Maç sonunda sert tepki! ''Adaletsiz ve yanlış!''

Maç sonunda sert tepki! ''Adaletsiz ve yanlış!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.