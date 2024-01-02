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  4. Galatasaray'a önerildi! Icardi'den sonra bir yıldız daha, PSG'nin yıldızı Renato Sanchez Sarı-Kırmızılılar'a önerildi

Galatasaray'a önerildi! Icardi'den sonra bir yıldız daha, PSG'nin yıldızı Renato Sanchez Sarı-Kırmızılılar'a önerildi

02.01.2024 21:50 | Son Güncelleme:
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Paris Saint-Germain, Galatasaray’a menajerler aracılığıyla sezon başında da gündeme gelen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches’i teklif etti. Portekizli orta saha oyuncusu için görüşmeler sürüyor.

Renato Sanches

Renato Sanches

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Roma
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Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer hareketliliği de iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray için de birçok isim yazılıp çizilirken, gelecek isimlere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar'da veda edilmesi beklenilen isimlerden olan Tanguy Ndombele'nin yerine orta saha transferi yapılması beklenirken, Icardi'nin de eski takımı olan Fransız ekibi PSG'den bir isim için daha harekete geçildi.

Canlı Skor

BİR PSG'Lİ DAHA!

BİR PSG'Lİ DAHA!

Orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'a, Paris Saint-Germain'den Renato Sanches önerisi geldi.

KİRALIK GİTMİŞTİ 

KİRALIK GİTMİŞTİ 

Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde de ilgilendiği Portekizli orta saha oyuncusu, o dönem kiralık olarak Roma'nın yolunu tutmuştu. İtalyan ekibi, ara transfer döneminde Sanches ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

PSG, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif etti.

ŞARTLAR ARAŞTIRILIYOR 

ŞARTLAR ARAŞTIRILIYOR 

Fransız ekibi ile iyi ilişkileri olan Cimbom'un bu transfer için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Transfer şartlarının yanı sıra sarı-kırmızılıların Portekizli orta sahanın sağlık raporlarını da detaylı bir şekilde incelediği belirtildi.

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