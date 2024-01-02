Galatasaray'a önerildi! Icardi'den sonra bir yıldız daha, PSG'nin yıldızı Renato Sanchez Sarı-Kırmızılılar'a önerildi

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer hareketliliği de iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray için de birçok isim yazılıp çizilirken, gelecek isimlere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar'da veda edilmesi beklenilen isimlerden olan Tanguy Ndombele'nin yerine orta saha transferi yapılması beklenirken, Icardi'nin de eski takımı olan Fransız ekibi PSG'den bir isim için daha harekete geçildi.

