Galatasaray'a önerildi! Icardi'den sonra bir yıldız daha, PSG'nin yıldızı Renato Sanchez Sarı-Kırmızılılar'a önerildi

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer hareketliliği de iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray için de birçok isim yazılıp çizilirken, gelecek isimlere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar'da veda edilmesi beklenilen isimlerden olan Tanguy Ndombele'nin yerine orta saha transferi yapılması beklenirken, Icardi'nin de eski takımı olan Fransız ekibi PSG'den bir isim için daha harekete geçildi.
Orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'a, Paris Saint-Germain'den Renato Sanches önerisi geldi.
Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde de ilgilendiği Portekizli orta saha oyuncusu, o dönem kiralık olarak Roma'nın yolunu tutmuştu. İtalyan ekibi, ara transfer döneminde Sanches ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
PSG, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif etti.
Fransız ekibi ile iyi ilişkileri olan Cimbom'un bu transfer için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Transfer şartlarının yanı sıra sarı-kırmızılıların Portekizli orta sahanın sağlık raporlarını da detaylı bir şekilde incelediği belirtildi.