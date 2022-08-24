Galatasaray antrenmanında tepki çeken görüntü!

Galatasaray'da Ömer Bayram krizi devam ediyor. Aytaç Kara ile antrenmanda eğlenmesinin ardından bu kez de temposuz bir şekilde ısınma yapması gözlerden kaçmadı. Galatasaray taraftarı o görüntülerin ardından sosyal medyada adeta ayaklandı.

"TAKIMDAN GÖNDERİN"

Yapılan antrenman sırasında Torreira ile eşleşen Ömer Bayram, yıldız oyuncunun temposunun yanına bile yaklaşamadı. Yavaş ve isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Ömer Bayram için ''Takımdan gönderin'' şeklinde yorumlar yapıldı. Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncunun geleceği henüz netleşmedi.

"2 SENELİK PEŞİN ALIRIM!"

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre; Ömer Bayram, Galatasaray'dan ayrılmak için 2 yıllık alacağını peşin istedi. Sarı-kırmızılı yönetim bu tavır karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve masadan kalktı.