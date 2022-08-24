SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray antrenmanında tepki çeken görüntü!

Galatasaray antrenmanında tepki çeken görüntü!

24.08.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Ömer Bayram'ın geçtiğimiz aylarda antrenman performansı sosyal medyada gündem olmuştu. Aytaç Kara ile disiplinsiz davranışları nedeniyle topa tutulan Ömer Bayram, bu kez de temposuz yaptığı ısınma hareketleriyle gündeme geldi.

Ömer Bayram

Ömer Bayram

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Ömer Bayram krizi devam ediyor. Aytaç Kara ile antrenmanda eğlenmesinin ardından bu kez de temposuz bir şekilde ısınma yapması gözlerden kaçmadı. Galatasaray taraftarı o görüntülerin ardından sosyal medyada adeta ayaklandı.

"TAKIMDAN GÖNDERİN"

Screenshot_1

Yapılan antrenman sırasında Torreira ile eşleşen Ömer Bayram, yıldız oyuncunun temposunun yanına bile yaklaşamadı. Yavaş ve isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Ömer Bayram için ''Takımdan gönderin'' şeklinde yorumlar yapıldı. Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncunun geleceği henüz netleşmedi.

"2 SENELİK PEŞİN ALIRIM!"

IMG20220814102314

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre; Ömer Bayram, Galatasaray'dan ayrılmak için 2 yıllık alacağını peşin istedi. Sarı-kırmızılı yönetim bu tavır karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve masadan kalktı.

Ömer Bayram fotoğrafları...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ömer Bayram Lucas Torreira galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Neden oynamadığı ortaya çıktı! Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Neden oynamadığı ortaya çıktı! Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Transferi bitti! Sağlık kontrollerinden geçiyor

Transferi bitti! Sağlık kontrollerinden geçiyor

Mesut Özil geri dönüyor! Bu haberi duyan taraftarlar sevinçten çıldırdı...

Mesut Özil geri dönüyor! Bu haberi duyan taraftarlar sevinçten çıldırdı...

Forvete çok sürpriz isim!

Forvete çok sürpriz isim!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.