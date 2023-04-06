Galatasaray Başakşehir maçının ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi: Galatasaray'a aleni şekilde operasyon yapıyorlar

Galatasaray artık üç kupalı değil iki kupalı bir sezon hayaliyle yola devam edecek. Hiç sevmem ama yazıda hakeme her zamankinden geniş bir yer ayıracağım. Tüm tartışmalı pozisyonları bir kenara bırakalım, bir tanesi bana hiç tartışmalı gelmedi. Skor 2-2 iken Lima'nın net bir şekilde elle oynaması penaltıydı.