Galatasaray'dan Ghezzal açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, basın toplantısı düzenledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen toplantı saat 17.00'de başladı.

''GHEZZAL İLE GÖRÜŞTÜK''

Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması... Bu üç ana kriter... Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir.

FATİH TERİM'İN SÖZLEŞMESİ Galatasaray'ın kaybedecek bir günü bile yok... Hocamız ile bizim kendi dönemimiz boyunca sürecek 3 yıllık bir sözleşme yaptık. Daha sonra hepsini açıklayacağız. Şu anda Galatasaray'ın iç işlerine karışarak, taraftarlarımızı manipüle etmek isteyen bir ekip var; bunlar için suç duyurusunda bulunacağız, bu isimlerin haritasını çıkartacağız ve kamuoyu ile de paylaşacağız.

"PSV MAÇINI BU KADROYLA OYNAYACAĞIZ" PSV maçının kadrosuna şu aşamada iki sürpriz futbolcu eklenmeyecek. İstediğimiz maliyetlerde şu anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda bir futbolcu ile anlaşamadık. Dolayısıyla PSV maçını bu kadromuz ile oynayacağız. Uzun vadeli bakıyoruz ve hocamızla beraber hata yapmak istemiyoruz.

ROSIER, GHEZZAL Her takım serbest her oyuncu ile görüşebilir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz sezonlarda birçok kez bize oldu. Belirli demeçler de verildi. Sayın Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı, ki haklıdır; menajerlerin takımların birbirlerine çarpıştırarak futbolcuların maliyetlerini yükseltiyorlar. Her takımın bütçesi belli, yapabilecekleri belli ve biz de görüşmelerimize devam edeceğiz. Biz, her başkanla şeffaf bir şekilde ilişkilerimizi sürdürüyoruz ama bizim için öncelikli olarak Galatasaray'ın menfaatleri ve biz bu menfaatleri ilkeli bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.