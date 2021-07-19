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Galatasaray'dan Ghezzal açıklaması

19.07.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 1 aylık dönemini değerlendirdi. Ghezzal transferi hakkında da konuşan Elmas, sosyal medyada çok konuşulan sözlere imza attı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, basın toplantısı düzenledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen toplantı saat 17.00'de başladı.

''GHEZZAL İLE GÖRÜŞTÜK''

Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması... Bu üç ana kriter... Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir.

FATİH TERİM'İN SÖZLEŞMESİ

FATİH TERİM'İN SÖZLEŞMESİ
Galatasaray'ın kaybedecek bir günü bile yok... Hocamız ile bizim kendi dönemimiz boyunca sürecek 3 yıllık bir sözleşme yaptık. Daha sonra hepsini açıklayacağız. Şu anda Galatasaray'ın iç işlerine karışarak, taraftarlarımızı manipüle etmek isteyen bir ekip var; bunlar için suç duyurusunda bulunacağız, bu isimlerin haritasını çıkartacağız ve kamuoyu ile de paylaşacağız.

"PSV MAÇINI BU KADROYLA OYNAYACAĞIZ"

"PSV MAÇINI BU KADROYLA OYNAYACAĞIZ"
PSV maçının kadrosuna şu aşamada iki sürpriz futbolcu eklenmeyecek. İstediğimiz maliyetlerde şu anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda bir futbolcu ile anlaşamadık. Dolayısıyla PSV maçını bu kadromuz ile oynayacağız. Uzun vadeli bakıyoruz ve hocamızla beraber hata yapmak istemiyoruz.

ROSIER, GHEZZAL

ROSIER, GHEZZAL
Her takım serbest her oyuncu ile görüşebilir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz sezonlarda birçok kez bize oldu. Belirli demeçler de verildi. Sayın Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı, ki haklıdır; menajerlerin takımların birbirlerine çarpıştırarak futbolcuların maliyetlerini yükseltiyorlar. Her takımın bütçesi belli, yapabilecekleri belli ve biz de görüşmelerimize devam edeceğiz. Biz, her başkanla şeffaf bir şekilde ilişkilerimizi sürdürüyoruz ama bizim için öncelikli olarak Galatasaray'ın menfaatleri ve biz bu menfaatleri ilkeli bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

ROSIER TRANSFERİNDEN VAZGEÇİLDİ Mİ?

ROSIER TRANSFERİNDEN VAZGEÇİLDİ Mİ?
Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Görüştüğümüz her futbolcu için belirlediğimiz bazı kriterler var. Biz, başka bir kulübün ricasıyla transferden vazgeçmeyiz, başka bir kulüp de geçmez; bu durum zaten rekabetin doğasına aykırı bir durum. Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ghezzal ve Rozier konusunda yapılan büyük çirkinlik karşısında ilk kez bir Türk takımının dışarıda yapacağı maçta yenilmesini istiyorum.. Vurduğun gol olsun psv.. Böyle bir bozuk zihniyetin yönettiği gs dilerim ki her maçta yenilir..
Fatih Terim’e 3 milyon Euro’yu kendi cebinden mi veriyorsun 30 trilyon şov yapmak için buralardasınız
sosya medyanın yönetmesine izin vermeyiz diyorsun ana o sayede başkan seçildin

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