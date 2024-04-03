Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt! "Savcıları göreve çağrıyorum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1-0'lık Hatayspor galibiyetinin ardından kameraların karşısına geçti. Özbek şampiyonluk yürüyüşlerinin sürdüğünü söylerken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Olağanüstü Genel Kurul'da yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi.
Başkan Dursun Özbek Ali Koç'un açıklamaları üzerine savcılığı göreve davet etti.
"Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. 7 maç kaldı. Hedefimiz 7 maçı da alıp şampiyon olmak."
"Şampiyonluk yolunda gündem başka yerlere gidiyor. Bu gidişat Galatasaraylılar'ı memnun etmiyor. Şampiyonlukta çekiştiğimiz rakibimizin başkanı, genel kurulunu topladı. Orada böyle bize hayretlere düşüren açıklamalarda bulundu. Değerli arkadaşlar, neresinden başlayayım bilmiyorum. O kadar büyük kalabalığın önünde Galatasaray Başkan Vekilimi tehdit ediyor. Tehdit ama mutlaka dinlemişsinizdir, tehdidin boyutu da lafzi bir tehdit değil. Topyekün bir tehdit. Bugün, yarın, bundan sonra... Nedir bu yahu! Nedir bu, nerede yaşıyoruz! Hiç ülkenin huzurunu düşünmüyor musun?"
"60 milyon taraftara hitap ediyoruz beraberce. 60 milyon insanı provoke etmekle istenmeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun. Bu durumdan birisi vazife çıkarsa benim başkan vekilime bir şey yapsa... Çoluğu çocuğu ailesi var. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Başına bir şey gelse... Bırakın onu, büyük bir taraftar kitlesi. Daha taze Trabzon'da bir olay yaşandı. Daha onun ateşi sönmeden tekrar tehditlerle... İlla Galatasaraylı bir yöneticinin değil, bir taraftarın öldürülmesi memnun mu edecek seni!"
"Kendisine sesleniyorum. Konuştuğun kelimeleri, akşam gece yatmadan bir daha dinle. Bir daha dinle. O tehditlere, o konuşma tarzına kesinlikle bizden aynı seviyede bir cevap gelmez."
"Bir şampiyonluk için yapılanlara herhangi bir yorum getirmek istemiyorum. Değer mi? Bir can gitse... Trabzon'da yaşadık işte. Onun üzüntüsü, tartışması bitmeden bir provokasyonla insanları tehdit eden ve buradan vazife çıkaracak insanlar olmasından dolayı çok üzgünüm. Son derece üzgünüm."