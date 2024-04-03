Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt! "Savcıları göreve çağrıyorum"

"BİR TARAFTARIN ÖLDÜRÜLMESİ MEMNUN MU EDECEK SENİ!"

"60 milyon taraftara hitap ediyoruz beraberce. 60 milyon insanı provoke etmekle istenmeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun. Bu durumdan birisi vazife çıkarsa benim başkan vekilime bir şey yapsa... Çoluğu çocuğu ailesi var. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Başına bir şey gelse... Bırakın onu, büyük bir taraftar kitlesi. Daha taze Trabzon'da bir olay yaşandı. Daha onun ateşi sönmeden tekrar tehditlerle... İlla Galatasaraylı bir yöneticinin değil, bir taraftarın öldürülmesi memnun mu edecek seni!"