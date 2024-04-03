SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt! "Savcıları göreve çağrıyorum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt! "Savcıları göreve çağrıyorum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.04.2024 00:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerginlik günden güne artarken, Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç Olağanüstü Genel Kurul'da Erden Timur için çok sert ifadeler kullanırken, Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Dursun Özbek Hatayspor galibiyetinin ardından Başkan Koç'a yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1-0'lık Hatayspor galibiyetinin ardından kameraların karşısına geçti. Özbek şampiyonluk yürüyüşlerinin sürdüğünü söylerken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Olağanüstü Genel Kurul'da yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi.

Başkan Dursun Özbek Ali Koç'un açıklamaları üzerine savcılığı göreve davet etti.

İŞTE O SÖZLER...
Yerel Seçim 2024

"7 MAÇIMIZ KALDI" 

"7 MAÇIMIZ KALDI" 

"Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. 7 maç kaldı. Hedefimiz 7 maçı da alıp şampiyon olmak."

"HAYRETLER İÇİNDE KALDIK"

"HAYRETLER İÇİNDE KALDIK"

"Şampiyonluk yolunda gündem başka yerlere gidiyor. Bu gidişat Galatasaraylılar'ı memnun etmiyor. Şampiyonlukta çekiştiğimiz rakibimizin başkanı, genel kurulunu topladı. Orada böyle bize hayretlere düşüren açıklamalarda bulundu. Değerli arkadaşlar, neresinden başlayayım bilmiyorum. O kadar büyük kalabalığın önünde Galatasaray Başkan Vekilimi tehdit ediyor. Tehdit ama mutlaka dinlemişsinizdir, tehdidin boyutu da lafzi bir tehdit değil. Topyekün bir tehdit. Bugün, yarın, bundan sonra... Nedir bu yahu! Nedir bu, nerede yaşıyoruz! Hiç ülkenin huzurunu düşünmüyor musun?"

"BİR TARAFTARIN ÖLDÜRÜLMESİ MEMNUN MU EDECEK SENİ!" 

"BİR TARAFTARIN ÖLDÜRÜLMESİ MEMNUN MU EDECEK SENİ!" 

"60 milyon taraftara hitap ediyoruz beraberce. 60 milyon insanı provoke etmekle istenmeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun. Bu durumdan birisi vazife çıkarsa benim başkan vekilime bir şey yapsa... Çoluğu çocuğu ailesi var. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Başına bir şey gelse... Bırakın onu, büyük bir taraftar kitlesi. Daha taze Trabzon'da bir olay yaşandı. Daha onun ateşi sönmeden tekrar tehditlerle... İlla Galatasaraylı bir yöneticinin değil, bir taraftarın öldürülmesi memnun mu edecek seni!"

"BİZDEN CEVAP GELMEZ" 

"BİZDEN CEVAP GELMEZ" 

"Kendisine sesleniyorum. Konuştuğun kelimeleri, akşam gece yatmadan bir daha dinle. Bir daha dinle. O tehditlere, o konuşma tarzına kesinlikle bizden aynı seviyede bir cevap gelmez."

"DEĞER Mİ? BİR CAN GİTSE..." 

"DEĞER Mİ? BİR CAN GİTSE..." 

"Bir şampiyonluk için yapılanlara herhangi bir yorum getirmek istemiyorum. Değer mi? Bir can gitse... Trabzon'da yaşadık işte. Onun üzüntüsü, tartışması bitmeden bir provokasyonla insanları tehdit eden ve buradan vazife çıkaracak insanlar olmasından dolayı çok üzgünüm. Son derece üzgünüm."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek son dakika fenerbahçe galatasaray galatasaray başkan erden iyet
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar verdi: 'Ya hatalarımızı görerek kendimizi toplarız ya da...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar verdi: 'Ya hatalarımızı görerek kendimizi toplarız ya da...'

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, işte yangının çıkış nedeni...

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, işte yangının çıkış nedeni...

Fenerbahçe Kongre Üyeleri'nden Ali Koç'a 4 konuda tam yetki!

Fenerbahçe Kongre Üyeleri'nden Ali Koç'a 4 konuda tam yetki!

Icardi attı, G.Saray kazandı! Okan Buruk'tan yeni rekor

Icardi attı, G.Saray kazandı! Okan Buruk'tan yeni rekor

Acun Ilıcalı da kürsüye çıktı! "Türk hakemliği bitmiştir"

Acun Ilıcalı da kürsüye çıktı! "Türk hakemliği bitmiştir"

Icardi'den maç sonunda Ali Koç'a yanıt!

Icardi'den maç sonunda Ali Koç'a yanıt!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.