Galatasaray bin pişman! Dakikalarla kaçırdı, Beşiktaş ve Fenerbahçe Hakim Ziyech için devrede

Erden Timur açıklamasında şu ifadelerini kullanmıştı: "Transferin son günlerinde şöyle bakıyorduk ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği. İki tane öyle oyuncu bulduk. Bir tanesi tekrar kulübünde kaldı. Onu kulübü yetiştirememişti sadece 3 dakika farkla. Bu da Hakim Ziyech’ti. Chelsea’den PSG’ye gidiyordu, 3 dakika ile yetiştiremedi sonra kaldı. Biri de Zaniolo’ydu."