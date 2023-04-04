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Galatasaray bin pişman! Dakikalarla kaçırdı, Beşiktaş ve Fenerbahçe Hakim Ziyech için devrede

04.04.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının yanı sıra transfer yarışı da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle ligin 3 büyük devi olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sezon sonu için kolları erkenden sıvarken, transferde yıldız bir isim için karşı karşıya geldiler. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye 2020/2021 sezonunda 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Hakim Ziyech için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, ismi Süper Lig ekipleriyle de anılıyor.

Ara transfer döneminde ismi bir dönem Galatasaray ile ciddi şekilde anılan Faslı oyuncu için şimdi çok konuşulacak bir başka iddia daha gündemde.

Chelsea'de bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Faslı oyuncu, bu sezon 19 maçta forma şansı buldu. 30 yaşındaki sağ kanat bu müsabakalarda gol atamazken, sadece 1 asist üretti.

GALATASARAY'IN DAKİKALARLA KAÇIRDI 

GALATASARAY'IN DAKİKALARLA KAÇIRDI 

Chelsea'de geleceği belirsizliğini koruyan Hakim Ziyech'in ara transfer ve tescil döneminde Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. alatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde son anda gelmediğini itiraf etmişti.

Erden Timur açıklamasında şu ifadelerini kullanmıştı: "Transferin son günlerinde şöyle bakıyorduk ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği. İki tane öyle oyuncu bulduk. Bir tanesi tekrar kulübünde kaldı. Onu kulübü yetiştirememişti sadece 3 dakika farkla. Bu da Hakim Ziyech’ti. Chelsea’den PSG’ye gidiyordu, 3 dakika ile yetiştiremedi sonra kaldı. Biri de Zaniolo’ydu."

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DEVREDE 

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DEVREDE 

Fransız basınındaki çıkan habere göre; Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech ile Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini kaydedildi. Faslı futbolcunun takımdan ayrılmak istediği belirtilirken, Hakim Ziyech'in fazla forma şansı bulamaması nedeniyle bu kararı aldığı aktarıldı.

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