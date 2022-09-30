Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Hollanda'nın PSV Einhoven takımından sarı lacivertlilere transfer olan Portekizli futbolcu Bruma ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve en az devre arasına kadar hiçbir resmi maçta oynamayacak olan Bruma için Galatasaray atağa geçti.
GALATASARAY MAHKEMEYE VERECEK
Galatasaray'ın Leipzig'i mahkemeye verdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, Bruma'yı Leipzig'e gönderirken yapılan anlaşmada, Almanya'da oynanacak bir hazırlık maçının gelirinin tamamının Galatasaray'ın kasasına girileceği belirtilmişti. Maçın oynanmaması durumunda ise Leipzig'in ceza olarak sarı-kırmızılılara 1 milyon Euro ödemesi yazılmıştı.
MAÇ OYNANMADI
Bu maçın oynanmamasından dolayı Galatasaray'ın devreye girerek Leipzig'i dava ettiği öne sürüldü. Yapılan dava sonrası çıkan sonuca göre Galatasaray'ın en az faiziyle birlikte 1 milyon Euro'dan fazla para kazanması bekleniyor.
UEFA KADROSUNA ALINMADI
Jorge Jesus'un bir türlü gözüne giremeyen Bruma, UEFA Avrupa Ligi kadrosunun yanında Süper Lig kadrosuna da alınmamıştı. En az devre arasına kadar hiçbir resmi maçta oynayamayacak olan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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