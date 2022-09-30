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Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

30.09.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un talimatıyla birlikte yeni transfer edilmesine rağmen kadro dışı bırakılan ve listeye yazılmayan Bruma için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılarda yaşadığı çıkışın ardından Alman ekibi RB Leipzig'e 15 milyon Euro gibi bir bedelle transfer olan yıldız oyuncu için mahkeme yolu gözüktü.

Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Hollanda'nın PSV Einhoven takımından sarı lacivertlilere transfer olan Portekizli futbolcu Bruma ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve en az devre arasına kadar hiçbir resmi maçta oynamayacak olan Bruma için Galatasaray atağa geçti.

GALATASARAY MAHKEMEYE VERECEK

Galatasaray'ın Leipzig'i mahkemeye verdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, Bruma'yı Leipzig'e gönderirken yapılan anlaşmada, Almanya'da oynanacak bir hazırlık maçının gelirinin tamamının Galatasaray'ın kasasına girileceği belirtilmişti. Maçın oynanmaması durumunda ise Leipzig'in ceza olarak sarı-kırmızılılara 1 milyon Euro ödemesi yazılmıştı.

MAÇ OYNANMADI

MAÇ OYNANMADI
Bu maçın oynanmamasından dolayı Galatasaray'ın devreye girerek Leipzig'i dava ettiği öne sürüldü. Yapılan dava sonrası çıkan sonuca göre Galatasaray'ın en az faiziyle birlikte 1 milyon Euro'dan fazla para kazanması bekleniyor.

UEFA KADROSUNA ALINMADI

UEFA KADROSUNA ALINMADI
Jorge Jesus'un bir türlü gözüne giremeyen Bruma, UEFA Avrupa Ligi kadrosunun yanında Süper Lig kadrosuna da alınmamıştı. En az devre arasına kadar hiçbir resmi maçta oynayamayacak olan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Bruma fenerbahçe galatasaray leipzig portekizli 15 milyon euro
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