Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Hollanda'nın PSV Einhoven takımından sarı lacivertlilere transfer olan Portekizli futbolcu Bruma ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve en az devre arasına kadar hiçbir resmi maçta oynamayacak olan Bruma için Galatasaray atağa geçti.

GALATASARAY MAHKEMEYE VERECEK

Galatasaray'ın Leipzig'i mahkemeye verdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, Bruma'yı Leipzig'e gönderirken yapılan anlaşmada, Almanya'da oynanacak bir hazırlık maçının gelirinin tamamının Galatasaray'ın kasasına girileceği belirtilmişti. Maçın oynanmaması durumunda ise Leipzig'in ceza olarak sarı-kırmızılılara 1 milyon Euro ödemesi yazılmıştı.

MAÇ OYNANMADI Bu maçın oynanmamasından dolayı Galatasaray'ın devreye girerek Leipzig'i dava ettiği öne sürüldü. Yapılan dava sonrası çıkan sonuca göre Galatasaray'ın en az faiziyle birlikte 1 milyon Euro'dan fazla para kazanması bekleniyor.