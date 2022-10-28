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Galatasaray bu sezon ilki yaşadı! Kırmızı kart sonrası ortaya çıktı...

28.10.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın açılış karşılaşmasında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, son haftalarda çıkış yakalayan Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Maçın 33. dakikasında ev sahibi ekip VAR'ın uyarısıyla birlikte kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Bu kırmızı karttan sonra ilk defa bir Galatasaray maçında sarı kırmızılılar lehine VAR uyarısı gelmiş oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan kaldığı yerden devam etti. Maçın henüz başında kırmızı kart gören Fatih Karagümrük'te oyun planının tamamı bozuldu. Bu kırmızı kartla birlikte Galatasaray bu sezon bir ilki yaşadı.

ÖNCE SARI KART VERDİ, VAR UYARDI KIRMIZIYA DÖNDÜ

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Fatih Karagümrük forması giyen Adnan Uğur, Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Fakat VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden hakem, kartı değiştirerek kırmızı çıkarttı. Bu kartla birlikte Galatasaray bu sezon ilk kez VAR'dan kırmızı kart kazanmış oldu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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