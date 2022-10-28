Galatasaray bu sezon ilki yaşadı! Kırmızı kart sonrası ortaya çıktı...

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan kaldığı yerden devam etti. Maçın henüz başında kırmızı kart gören Fatih Karagümrük'te oyun planının tamamı bozuldu. Bu kırmızı kartla birlikte Galatasaray bu sezon bir ilki yaşadı.

ÖNCE SARI KART VERDİ, VAR UYARDI KIRMIZIYA DÖNDÜ

Fatih Karagümrük forması giyen Adnan Uğur, Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Fakat VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden hakem, kartı değiştirerek kırmızı çıkarttı. Bu kartla birlikte Galatasaray bu sezon ilk kez VAR'dan kırmızı kart kazanmış oldu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)