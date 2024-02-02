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  4. Galatasaray Cedric Bakambu'ya gece yarısı veda etti! Fatih Terim'i üzen transfer resmen açıklandı...

Galatasaray Cedric Bakambu'ya gece yarısı veda etti! Fatih Terim'i üzen transfer resmen açıklandı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2024 07:32 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da beklentilerden çok uzak bir görüntü çizen Cedric Bakambu ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar gece yarısı Kongolu golcüye veda ederken, yeni takımının Real Betis olduğu duyuruldu. İşte detaylar...

Cedric Bakambu

Cedric Bakambu

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Al-Nasr'dan kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, beklenen performansı bir türlü verememesi nedeniyle forma şansı da bulmakta zorlanırken Kongolu oyuncuya sürpriz bir talip çıkmıştı.

Canlı Skor

TERİM'İ KIZDIRAN TRANSFER

TERİM'İ KIZDIRAN TRANSFER

Panathinaikos'un başına geçerek uzun süre sonra yeşil sahalara dönen Fatih Terim'in Sarı-Kırmızılılar ile iletişime geçtiği ve Bakambu'ya talip olduğu öğrenilmişti.

GECE YARISI AÇIKLANDI

GECE YARISI AÇIKLANDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Bakambu için İspanyol ekibi Real Betis de devreye girerken, Galatasaray'dan gece geç saatlerde bu transfere dair resmi bir açıklama geldi.

3'NCÜ VEDA

3'NCÜ VEDA

Sarı-Kırmızılılar yaptığı açıklamada Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu'ya veda etti.

5 MİLYON EURO...

5 MİLYON EURO...

Galatasaray, Cedric Bakambu'nun 5 milyon euro bonservis ve 5.05 milyon euro bonus karşılığında Real Betis'e transfer olduğunu açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cédric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, şirketimize net 5.000.000 euro garanti ücret ile net 5.050.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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