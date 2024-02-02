Galatasaray Cedric Bakambu'ya gece yarısı veda etti! Fatih Terim'i üzen transfer resmen açıklandı...

Galatasaray'ın sezon başında Al-Nasr'dan kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, beklenen performansı bir türlü verememesi nedeniyle forma şansı da bulmakta zorlanırken Kongolu oyuncuya sürpriz bir talip çıkmıştı.
Panathinaikos'un başına geçerek uzun süre sonra yeşil sahalara dönen Fatih Terim'in Sarı-Kırmızılılar ile iletişime geçtiği ve Bakambu'ya talip olduğu öğrenilmişti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Bakambu için İspanyol ekibi Real Betis de devreye girerken, Galatasaray'dan gece geç saatlerde bu transfere dair resmi bir açıklama geldi.
Sarı-Kırmızılılar yaptığı açıklamada Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu'ya veda etti.
Galatasaray, Cedric Bakambu'nun 5 milyon euro bonservis ve 5.05 milyon euro bonus karşılığında Real Betis'e transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cédric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, şirketimize net 5.000.000 euro garanti ücret ile net 5.050.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.