Galatasaray ''çilek'' transferini bitirmek üzere! Icardi ile anlaşma sağlandı

Galatasaray sezonun bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Taraftarların bir hayli istediği Mauro Icardi ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar PSG'den gelecek habere karşı beklemeye geçti.

WANDA NARA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Icardi'nin hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara ile görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılı yetkililer her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'a gelmeye çok sıcak bakan ve teklifi kabul eden Icardi, PSG'nin maaş sorununu çözmesini bekliyor.

YARI YARIYA ÖDEME TEKLİFİ

PSG'den 9 milyon Euro gibi bir yıllık ücret kazanan Icardi için Galatasaraylı yetkililer Fransız devine yarı yarıya ödeme teklifi sunmuş ve beklemeye geçmişti. Fransız basınının yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, PSG'nin bu teklifi kabul etmesi halinde Icardi'nin bu sezon Galatasaray formasını giyeceğini yazdı.