SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray ''çilek'' transferini bitirmek üzere! Icardi ile anlaşma sağlandı

Galatasaray ''çilek'' transferini bitirmek üzere! Icardi ile anlaşma sağlandı

25.08.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gündem, yapılacak forvet transferi... Seferovic ve Gomis'in yanına yıldız bir ismi almak isteyen sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. PSG'nin yıldızı Mauro Icardi için yoğun çaba harcayan Galatasaray, Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma sıcak bakmasıyla bir hayli umutlandı. Fransa'nın en ünlü gazetelerinden L'Equipe, Icardi'nin Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini yazdı. Hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara ile görüşme yapan Galatasaraylılar, oyuncu kanadıyla anlaştı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray sezonun bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Taraftarların bir hayli istediği Mauro Icardi ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar PSG'den gelecek habere karşı beklemeye geçti.

WANDA NARA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

mauro-icardi-kimdir-mauro-icardi-esi-kim-15187513_8938_amp

Icardi'nin hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara ile görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılı yetkililer her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'a gelmeye çok sıcak bakan ve teklifi kabul eden Icardi, PSG'nin maaş sorununu çözmesini bekliyor.

YARI YARIYA ÖDEME TEKLİFİ

63065b6fae298be9c6eeafb3

PSG'den 9 milyon Euro gibi bir yıllık ücret kazanan Icardi için Galatasaraylı yetkililer Fransız devine yarı yarıya ödeme teklifi sunmuş ve beklemeye geçmişti. Fransız basınının yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, PSG'nin bu teklifi kabul etmesi halinde Icardi'nin bu sezon Galatasaray formasını giyeceğini yazdı.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray psg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı! Başsavcılığa götürülecek

Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı! Başsavcılığa götürülecek

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Geri dönmek istiyor, ayrıldığına pişman! Taraftar istemiyor

Geri dönmek istiyor, ayrıldığına pişman! Taraftar istemiyor

Türk futbolu alarm veriyor! 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı

Türk futbolu alarm veriyor! 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı

Yasak getirildi! Derbi öncesi şaşırtan karar

Yasak getirildi! Derbi öncesi şaşırtan karar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tepkiler kızdı! "Çok açık giyinen eleştiriliyor peki çarşaf giyenler..."

Tepkiler kızdı! "Çok açık giyinen eleştiriliyor peki çarşaf giyenler..."

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.