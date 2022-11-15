Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Yönetime beklenmedik talep... 'Ayrılmak istiyorum' Okan Buruk öyle bir yanıt verdi ki...

'BANA İHTİYAÇ YOK'

Arjantinli yıldızın attığı goller, yaptığı asistler ve oynadığı futbolla formayı kapması, Gomis'i saf dışı bıraktı. Son 4 lig maçının 3'ünde süre almayan ve oynadığı maçta sadece 6 dakika sahada kalan golcü futbolcu, artık kendisine ihtiyaç kalmadığını düşünüyor. Öyle ki Bafetimbi Gomis'in, yedek kalmayı istememesi sebebiyle Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ve teknik heyete ilettiği bilgisine ulaşıldı.