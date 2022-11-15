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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Yönetime beklenmedik talep... 'Ayrılmak istiyorum' Okan Buruk öyle bir yanıt verdi ki...

15.11.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray özellikle son oynadığı karşılaşmalar sonrası iyi bir hava yakalarken, Sarı-Kırmızılılar'ın Al-Hilal'den kadrosuna kattığı golcü oyuncu Bafetimbi Gomis'ten takımdan ayrılmak istediğine dair flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayan, Sarı-Kırmızılılar'ın Arabistan ekibi Al-Hilal'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Bafetimbi Gomis için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son haftalarda Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yükselen performansı sonrası gözden düşen ve kadroda yer bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncudan yönetime beklenmedik bir talep geldi.

Akşam'ın haberine göre; Forma şansı bulmakta zorlanan 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, devre arasında ayrılmak talebini yönetime iletirken, Okan Buruk'tan bu karara 'veto' geldi.

GOMIS KRİZİ...

GOMIS KRİZİ...

Galatasaray'da Dünya Kupası arasında Bafetimbi Gomis krizi patlak verdi. Mauro Icardi'nin form tutması sonrası iyice gözden düşen ve forma şansı bulamayan Gomis'in, oynamak için takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Ocak ayında bu planını hayata geçirmek isteyen 37 yaşındaki golcünün karşısına Okan Buruk engeli çıktı.

6 MAÇTA 4 GOL

6 MAÇTA 4 GOL

Takımda kalıp kalmayacağı belirsizken, Haris Seferovic'in formsuzluğu sonrası sezona fırtına gibi bir giriş yapan Bafetimbi Gomis, 6 lig maçında attığı 4 golle adeta kurtarıcı olmuştu. Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarını kazandıran Fransız yıldız, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarının kazanılmasında da attığı gollerle hayati rol oynamıştı. Ancak bu tatlı rüya, Mauro Icardi'nin form tutması sonrası sona ermiş durumda.

'BANA İHTİYAÇ YOK'

'BANA İHTİYAÇ YOK'

Arjantinli yıldızın attığı goller, yaptığı asistler ve oynadığı futbolla formayı kapması, Gomis'i saf dışı bıraktı. Son 4 lig maçının 3'ünde süre almayan ve oynadığı maçta sadece 6 dakika sahada kalan golcü futbolcu, artık kendisine ihtiyaç kalmadığını düşünüyor. Öyle ki Bafetimbi Gomis'in, yedek kalmayı istememesi sebebiyle Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ve teknik heyete ilettiği bilgisine ulaşıldı.

OKAN BURUK: SANA İHTİYACIMIZ VAR!

OKAN BURUK: SANA İHTİYACIMIZ VAR!

Galatasaray yönetiminin uzun lig maratonunda etkili golcüsünü kaybetmek istemediği bilinirken, teknik direktör Okan Buruk'un da Gomis'i bırakmaya niyetinin olmadığı vurgulandı.

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son dakika galatasaray gomis

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