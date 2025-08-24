SPOR

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor! Menajerinden canlı yayında olay açıklamalar

Galatasaray'ın son günlerdeki 1 numaralı gündemi olan Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmezken kadro dışı kaldığı iddiaları da gündem olmuştu. Yıldız ismin menajeri Tuncay Maldan'dan konuyla alakalı gece yarısı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından NEOM'un transfer listesinde bulunan ve Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Barış Alper Yılmaz hakkında menajerinden açıklama geldi.

Canlı yayında Beyaz TV'ye konuşan Tuncay Maldan, Barış Alper'in geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:
"GEÇEN SEZON TEKLİFLER GELMİŞTİ" 

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor! Menajerinden canlı yayında olay açıklamalar G1

"Barış Alper ile 6. yılımız beraber. Keçiören'den Galatasaray'a getirdim. Ondan sonra hep beraberiz. Benim menajerlikte 8-9 senem oldu. En baştan anlatayım. Bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talipler çıktı. Birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı. Sezon başlangıcında kulübe teklifler geldi. Geçen yaz Barış'a devam etmek istediklerini söylediler, Barış Alper de devam etmek istedi. Devre arasında yine teklifler geldi. Barış, 'Şampiyonluk yolunda gitmemiz doğru değil, sezonu şampiyon tamamlayalım, bu süreçte bu teklifleri değerlendirmeyelim' dedi. Devre arasında Barış, 'ayrılmayalım, şampiyonluktan sonra konuşuruz' dedi. Yönetimle de konuştuk, onlar da aynı şeyi söylüyordu.

"İLGİ KAĞIDI GELDİĞİ SÖYLENDİ"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor! Menajerinden canlı yayında olay açıklamalar G2

"Nottingham ve West Ham dışında da teklifler geldi. Rakamları masaya getirmedik. Devre arası yönetimle görüştük, 'Şampiyonluktan sonra Barış'a kolaylık sağlayacağız, Barış'ın mantığına yatan teklif olursa kolaylık sağlarız' dediler. Sezon sonu geldi. Şampiyonluk, kutlama, herkes mutlu. Ondan sonra transfer dönemi başladığında yönetimle görüştüm. Bir Türk futbolcuya gelecek mantıklı bir rakam geldiğinde, bunu değerlendirebiliriz dedim yönetime. Konuşmalarımız bu kadar. Şimdi bahsi geçen kulüplerden teklif geldi. Ortalama rakamları masaya getirmedik bile, bahsi bile geçmedi. Bunları konuşmadık bile. Bahsi geçen kulüple bizim görüşmemizi ilk yönetimden duydum. NEOM'u ilk yönetimden duydum. İlgi kağıdı geldiği söylendi."

"ÇIKAN RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL" 

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor! Menajerinden canlı yayında olay açıklamalar G3

"NEOM'dan ilgi olduğunu yönetimden duydum. Yaklaşık 1 aylık bir süreç bu. O arada Barış, iki tane çok iyi maç oynadı. Görüşmeler ondan sonra devam etti. Çıkan afaki rakamlar doğru değil. Mantık dışı rakamlar. İki kulüp anlaşmadan oyuncunun şartları, menajerlik anlaşmalarının yapılma şansı var mı!"

"BARIŞ'IN MAAŞI 2 MİLYON EURO" 

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor! Menajerinden canlı yayında olay açıklamalar G4

"Kulüpler görüşmeden biz şartları konuşacak boyuta gelmedik. Kulüpler arasında oldu. Biz temmuz ayında sözleşme yapmadık. Biz sadece Erden Ağabey döneminde sözleşme uzattık. Ondan sonra sözleşme uzatma olmadı. Avrupa Şampiyonası sonrası gelen teklifler vardı.  Temmuz ayında falan iki kere sözleşme yenileme, zam olmadı. Geçtiğimiz sezon başında, Avrupa Şampiyonası sonrası şartların düzeltilmesi talebi oldu. Biz onu oturduk konuştuk. O dönem gelen teklifleri Barış Alper hemen reddetti. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra düzeltme oldu. Barış'ın şu anki maaşı, bugünün kuruyla 2 milyon Euro! Belki 2.2 milyon Euro..."

"MAAŞ İÇİN RAKAMLAR SÖYLENMEDİ" 

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor! Menajerinden canlı yayında olay açıklamalar G5

Soru: "Yönetim 4.8 milyon Euro maaş teklif etti mi?"

Tuncay Maldan: "Daha konuşma yapmadık rakamlarda. İyileşme yapılacağı söylendi ama rakamlar söylenmedi. Devre arası teklifler geldi. Barış 'Şampiyonluk yolundayız, gitmeyelim' dedi. Biz yönetimle görüştük, yönetimden 'kolaylık sağlarız' sözü geldi. Abdullah Ağabey değil, kalabalıktı ve öyle konuşuldu."

