Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor! Menajerinden canlı yayında olay açıklamalar

"BARIŞ'IN MAAŞI 2 MİLYON EURO"

"Kulüpler görüşmeden biz şartları konuşacak boyuta gelmedik. Kulüpler arasında oldu. Biz temmuz ayında sözleşme yapmadık. Biz sadece Erden Ağabey döneminde sözleşme uzattık. Ondan sonra sözleşme uzatma olmadı. Avrupa Şampiyonası sonrası gelen teklifler vardı. Temmuz ayında falan iki kere sözleşme yenileme, zam olmadı. Geçtiğimiz sezon başında, Avrupa Şampiyonası sonrası şartların düzeltilmesi talebi oldu. Biz onu oturduk konuştuk. O dönem gelen teklifleri Barış Alper hemen reddetti. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra düzeltme oldu. Barış'ın şu anki maaşı, bugünün kuruyla 2 milyon Euro! Belki 2.2 milyon Euro..."