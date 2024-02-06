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Galatasaray'da Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları kafaları daha da karıştırdı! Muslera efsanesi bitiyor... Jübile kararı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2024 13:56 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ile olan sözleşmesi bu yıl sonunda sona erecek olan ve Sarı-Kırmızılı kulüpten henüz bir teklif almayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, yönetimin beklenmedik bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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12 yıl önce Lazio'dan kadroya katılan ve uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşme Haziran ayında sona eriyor. Sarı-Kırmızılı yönetimden teklif bekleyen ancak henüz herhangi bir teklif almayan Uruguaylı file bekçisinin ilerleyen yaşı da yönetimi düşündürürken nasıl bir yol izleneceği merak konusu olmuştu.


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TEKLİF ALMADI

TEKLİF ALMADI

Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera, bu sezon 23 haftanın 11'inde kalesini gole kapatırken Galatasaray da 14 golle ligin en az gol yiyen ekibi durumunda. Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisi formunun zirvesinde olmasına rağmen henüz yeni kontrat teklifi almadı.

1 SEZON SONRA JÜBİLE

1 SEZON SONRA JÜBİLE

Sabah'ın haberine göre yönetim ise ara transferin bitiminin ardından 37 yaşındaki kaleci ile masaya oturma hedefinde. Kulüp tarihine geçen ve şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Muslera'ya yönetimin 1 sezon daha sözleşme önermesi beklenirken sonrasında ise dünyaca ünlü yıldızların olacağı jübile ile vedası yapılacak.

BAŞKANIN AÇIKLAMALARI KAFA KARIŞTIRDI

BAŞKANIN AÇIKLAMALARI KAFA KARIŞTIRDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Muslera için yaptığı açıklamada, "Hem taraftar hem de başkan olarak aynı şekilde bakıyorum. Muslera bizim kıymetlimiz. Benim daha önceki başkanlı döneminde de Selçuk'un sonrasında takım kaptanımızdı. Çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllardır hizmet ediyor. Bu sorunun bir ayrılık rüzgarı gibi sorulmuş olması da beni rahatsız ediyor. Camialar ihtiyaçları çerçevesinde oyuncularını, bu kadar değerli oyuncusunu illa ki onun da arzusu çerçevesinde gerek sahada gerek yönetimde gerek idari kadroda değerlendirmek ister. Onun için böyle bir ayrılık rüzgarı gibi sorulması hoş değil. Bu benim tek başıma alabileceğim bir karar değil. Futbolu yöneten bir yönetim kurulu var. Muslera'nın isteği var. Şu anda bir tek şeye kitlenmiş vaziyetteyiz. O da bu sezon şampiyon olmak. Bu tartışmaların gündeme gelmesi, şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüzü zayıflatır. Onun için biz ne seçim konuşuyoruz şu anda ne transfer. Transfer sezonunda yeni oyuncu almanın peşindeyiz. Ama takım içindeki yürüyüşü etkileyecek hiçbir konunun gündemimize girmesine izin vermiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Dursun Özbek son dakika galatasaray jübile muslera AZ
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