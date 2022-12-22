SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da beklenmedik Icardi gelişmesi! Yönetim ile konuştu, kararını iletti

Galatasaray'da beklenmedik Icardi gelişmesi! Yönetim ile konuştu, kararını iletti

22.12.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve transferiyle en çok ses getiren isimlerin başında gelen Arjantinli yıldız Mauricio Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle ülkesine dönmüş tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gelmişti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız ismin takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, yıldız ismin yöneticilerle bir görüşme yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın sezon başında transfer sezonunun bitimine saatler kala kadrosuna kattığı ve transferiyle tüm dünyada büyük bir ses getiren Arjantinli yıldız Mauricio Icardi, geldiği ilk dönemde eleştiri oklarının hedefi olurken, özellikle Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı oynayan attığı goller ve yükselen performansıyla dikkat çekmişti.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir gündemde bulunan Icardi için ayrılık iddiaları da ortaya atılırken, Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdiği ve kararını yönetime ilettiği öğrenildi.

FLORYA'YA DÖNDÜ

FLORYA'YA DÖNDÜ

Mauro Icardi Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sakatlık yaşamıştı. Bir süredir tedavisi Arjantin'de devam eden golcü futbolcu bu nedenle Galatasaray'ın Antalya kampına katılamamıştı. Cumartesi gecesi İstanbul'a dönen yıldız futbolcunun tedavisine Sarı-Kırmızılı kulübün tesislerinde devam ediliyor.

ICARDI'DEN YÖNETİME 'DEVAM' MESAJI 

ICARDI'DEN YÖNETİME 'DEVAM' MESAJI 

Galatasaray’da kiralık forma giyen isimler arasında bulunan Arjantinli kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı aldığı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılarda şüphesiz durumu en çok merak edilen isim olan Icardi ile beraber yine kiralık olarak forma giyen Rashica, önümüzdeki sezon da Galatasaray’da devam etme düşüncesinde olduklarını kulüp yetkililerine söyledi.

"BONSERVİS ÇALIŞMALARI VAR" 

"BONSERVİS ÇALIŞMALARI VAR" 

Icardi'nin durumu ile ilgili yakın zamanda konuşan başkan Dursun Özbek, "Icardi dünya yıldızı, çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız. Sezon sonuna daha çok var, bugünden bir şey ifade etmek yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündeme gelir, teknik ekibin vereceği raporlar ve o günkü finansal yapı da önemli." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Mauro Icardi son dakika galatasaray transfer sezonu sezon süper li hedefi başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak! Gözler Erdoğan'a çevrildi

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak! Gözler Erdoğan'a çevrildi

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Her şey 6 dakikada oldu, ne yaptın Beşiktaş! Skor 2-0'dı ama...

Her şey 6 dakikada oldu, ne yaptın Beşiktaş! Skor 2-0'dı ama...

Nusret'e büyük şok! O kupanın finaline gidemeyecek

Nusret'e büyük şok! O kupanın finaline gidemeyecek

İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı

İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.