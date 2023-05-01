Galatasaray'da derbinin ardından ayrılık! Dursun Özbek açıklamıştı, yeni takımını duyurdular

BAŞKAN GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU

Galatasaray'ın Norwich'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rashica için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Transferin başlamasına daha var. Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet." diye konuşmuştu. Bu sözlerin ardından Kosova basını, Galatasaraylıları üzen gelişmeyi duyurdu.