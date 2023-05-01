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Galatasaray'da derbinin ardından ayrılık! Dursun Özbek açıklamıştı, yeni takımını duyurdular

01.05.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'a bir darbede transfer geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi için Kosova'dan beklenmedik bir transfer haberi geldi. İşte detaylar...

Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 32. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan derbide Galatasaray büyük bir yara alırken, dev karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Bu sonuç sonrası Fenerbahçe zirve ile farkı 3'e Beşiktaş'a ise 5'e indirmeyi başarırken, lider Galatasaray'da yaşanan bu durum moralleri bozmuşt durumdayken beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.

DERBİNİN İYİLERİNDENDİ

DERBİNİN İYİLERİNDENDİ

Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk'un derbide ilk 11'de forma şansı verdiği ve oyunuyla beğeni toplayan ve Icardi'nin attığı golde asist yapma başarısı gösteren Milot Rashica maç sonu "Derbiye çok iyi başladık, fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda pozisyonel hatalarımız oldu. Hedefimiz aynı. Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz." şeklinde konuşurken, derbinin en etkili isimlerinden olmayı başarmıştı.

BAŞKAN GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU

BAŞKAN GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU

Galatasaray'ın Norwich'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rashica için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Transferin başlamasına daha var. Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet." diye konuşmuştu. Bu sözlerin ardından Kosova basını, Galatasaraylıları üzen gelişmeyi duyurdu.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Kosova basınında çıkan habere göre; Bu sezon İngiltere Championship'i şampiyon olarak tamamlayan Burnley, ilk transferini Milot Rashica ile yapıyor. Vincent Kompany'nin yönettiği Burnley'nin, Rashica için Norwich City ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Burnley'nin bu transfer için Norwich'e 11 milyon Pound ödeyeceği belirtilirken, anlaşmanın resmiyete dökülmesinin sezon sonunu bulacağı kaydedildi. Galatasaray formasıyla bu sezon 26 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol atıp 5 de asist yaptı.

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