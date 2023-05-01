Galatasaray'da derbinin ardından ayrılık! Dursun Özbek açıklamıştı, yeni takımını duyurdular

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan derbide Galatasaray büyük bir yara alırken, dev karşılaşmanın yankıları sürüyor.
Bu sonuç sonrası Fenerbahçe zirve ile farkı 3'e Beşiktaş'a ise 5'e indirmeyi başarırken, lider Galatasaray'da yaşanan bu durum moralleri bozmuşt durumdayken beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.
Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk'un derbide ilk 11'de forma şansı verdiği ve oyunuyla beğeni toplayan ve Icardi'nin attığı golde asist yapma başarısı gösteren Milot Rashica maç sonu "Derbiye çok iyi başladık, fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda pozisyonel hatalarımız oldu. Hedefimiz aynı. Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz." şeklinde konuşurken, derbinin en etkili isimlerinden olmayı başarmıştı.
Galatasaray'ın Norwich'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rashica için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Transferin başlamasına daha var. Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet." diye konuşmuştu. Bu sözlerin ardından Kosova basını, Galatasaraylıları üzen gelişmeyi duyurdu.
Kosova basınında çıkan habere göre; Bu sezon İngiltere Championship'i şampiyon olarak tamamlayan Burnley, ilk transferini Milot Rashica ile yapıyor. Vincent Kompany'nin yönettiği Burnley'nin, Rashica için Norwich City ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.
Burnley'nin bu transfer için Norwich'e 11 milyon Pound ödeyeceği belirtilirken, anlaşmanın resmiyete dökülmesinin sezon sonunu bulacağı kaydedildi. Galatasaray formasıyla bu sezon 26 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol atıp 5 de asist yaptı.