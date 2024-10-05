SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Fatih Terim'e telefon! 'Böyle olmayacak hocam' Okan Buruk da bunu duydu...

Galatasaray'da Fatih Terim'e telefon! 'Böyle olmayacak hocam' Okan Buruk da bunu duydu...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.10.2024 19:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin seviyesi artarken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Sarı-Kırmızılı yönetimden bir isim Fatih Terim'e telefon ederek takımın içinde bulunduğu durumdan yakındı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında 3-0'dan alınan 3-3'lük beraberlik büyük hayal kırıklığı yaratırken, bu duruma bir de RFS deplasmanında yaşanan puan kaybı eklenmişti.

Zayıf Letonya ekibi karşısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, bu kez de sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve taraftarını yine üzdü.

Türkiye gazetesinde yer alan haberde, Galatasaray'da son dönemdeki düşüşün sebepleri yazılırken, Fatih Terim gerçeği ise gündeme bomba gibi düştü.

İŞTE O MADDELER

Önceki İçerik Sonraki İçerik

MAÇ SEÇME VE REHAVET 

MAÇ SEÇME VE REHAVET 

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da rehavetin ön plana çıktığı vurgulanıyor. Ayrıca oyuncuların maç seçme huyunun da başarısızlıkta etkili olduğu düşünülüyor.

BURUK'UN FORMSUZLUĞU 

BURUK'UN FORMSUZLUĞU 

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un formsuzluğunun da bu kötü gidişatta ana rol oynadığı bildiriliyor. Süper Kupa'daki ağır Beşiktaş mağlubiyeti, Young Boys maçları Kasımpaşa beraberliği ve RFS beraberlikleri, Okan Buruk'un yanlış hamlelerine de bağlanıyor. Öte yandan Buruk'un, formsuz Icardi için fazla sabırlı olduğu bildiriliyor.

FLORYA'DA GÜVEN SORUNU 

FLORYA'DA GÜVEN SORUNU 

Alınan her kötü sonucun ardından Okan Buruk'un sert eleştirilmesinin, tecrübeli teknik adamı rahatsız ettiği aktarılıyor. Buruk'un son iki sezonun şampiyonu olmasına rağmen bu kadar çabuk ve sert eleştirilmesi, güven probleminin olduğuna bir işaret.

SPORTİF A.Ş'DEKİ DENEYİMSİZLİK 

SPORTİF A.Ş'DEKİ DENEYİMSİZLİK 

Ayrıca Galatasaray'da, Sportif A.Ş'nin yönetiminde de tecrübe zafiyeti olduğu düşünülüyor. Özellikle transfer döneminde verilen sözlerin tutulamamış olması, taraftarları Sportif A.Ş konusunda karamsarlığa sürükledi.

BARIŞ ALPER YILMAZ 

BARIŞ ALPER YILMAZ 

Bireysel performans olarak Mauro Icardi ile birlikte Barış Alper Yılmaz'ın da formsuzluğu söz konusu. Millî futbolcunun son dönemde yaşadığı düşüş, takımı da etkilemiş durumda.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Okan Buruk son dakika galatasaray telefon
En Çok Okunan Haberler
Katil Semih Çelik cinayetin tasarısını karakalem çizmişti! Dikkat çeken yeni objeler bulundu

Katil Semih Çelik cinayetin tasarısını karakalem çizmişti! Dikkat çeken yeni objeler bulundu

Taraftar şaşkın! Osimhen maskesine yasak kararı

Taraftar şaşkın! Osimhen maskesine yasak kararı

Özgür Özel 'Yaparlarsa ifşa ederim' dedi: 'Erdoğan çıksın ve her şeyi anlatsın'

Özgür Özel 'Yaparlarsa ifşa ederim' dedi: 'Erdoğan çıksın ve her şeyi anlatsın'

Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Beşiktaş'a kötü haber! 'Yırtık tespit edildi'

Beşiktaş'a kötü haber! 'Yırtık tespit edildi'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.