Galatasaray'da Fatih Terim'e telefon! 'Böyle olmayacak hocam' Okan Buruk da bunu duydu...

Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında 3-0'dan alınan 3-3'lük beraberlik büyük hayal kırıklığı yaratırken, bu duruma bir de RFS deplasmanında yaşanan puan kaybı eklenmişti.
Zayıf Letonya ekibi karşısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, bu kez de sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve taraftarını yine üzdü.
Türkiye gazetesinde yer alan haberde, Galatasaray'da son dönemdeki düşüşün sebepleri yazılırken, Fatih Terim gerçeği ise gündeme bomba gibi düştü.
Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da rehavetin ön plana çıktığı vurgulanıyor. Ayrıca oyuncuların maç seçme huyunun da başarısızlıkta etkili olduğu düşünülüyor.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un formsuzluğunun da bu kötü gidişatta ana rol oynadığı bildiriliyor. Süper Kupa'daki ağır Beşiktaş mağlubiyeti, Young Boys maçları Kasımpaşa beraberliği ve RFS beraberlikleri, Okan Buruk'un yanlış hamlelerine de bağlanıyor. Öte yandan Buruk'un, formsuz Icardi için fazla sabırlı olduğu bildiriliyor.
Alınan her kötü sonucun ardından Okan Buruk'un sert eleştirilmesinin, tecrübeli teknik adamı rahatsız ettiği aktarılıyor. Buruk'un son iki sezonun şampiyonu olmasına rağmen bu kadar çabuk ve sert eleştirilmesi, güven probleminin olduğuna bir işaret.
Ayrıca Galatasaray'da, Sportif A.Ş'nin yönetiminde de tecrübe zafiyeti olduğu düşünülüyor. Özellikle transfer döneminde verilen sözlerin tutulamamış olması, taraftarları Sportif A.Ş konusunda karamsarlığa sürükledi.
Bireysel performans olarak Mauro Icardi ile birlikte Barış Alper Yılmaz'ın da formsuzluğu söz konusu. Millî futbolcunun son dönemde yaşadığı düşüş, takımı da etkilemiş durumda.