Galatasaray'da Fatih Terim'e telefon! 'Böyle olmayacak hocam' Okan Buruk da bunu duydu...

Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında 3-0'dan alınan 3-3'lük beraberlik büyük hayal kırıklığı yaratırken, bu duruma bir de RFS deplasmanında yaşanan puan kaybı eklenmişti.

Zayıf Letonya ekibi karşısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, bu kez de sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve taraftarını yine üzdü.

Türkiye gazetesinde yer alan haberde, Galatasaray'da son dönemdeki düşüşün sebepleri yazılırken, Fatih Terim gerçeği ise gündeme bomba gibi düştü.

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