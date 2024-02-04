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Galatasaray'da Fernando Muslera efsanesi sona eriyor! TFF 1. Lig ekibi Uruguaylı kaleciye reddedilmesi zor bir teklif sundu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2024 16:27 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 13 yıllık Muslera serüveni sezon sonunda bitiyor. Sözleşmesi bu yıl sona erecek Uruguaylı eldiven için TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor devreye girdi. İlerleyen yaşı nedeniyle uzun süreli sözleşme yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Muslera'ya maksimum 1 yıllık sözleşme önerme kararı almıştı. Maaşında da indirim yapmak isteyen Galatasaray'ın bu tavrını fırsat bilen Eyüpspor, tecrübeli kaleciye reddedilmesi zor bir kontrat önerdi. Sosyal medyada bazı taraftarlar bu olaya tepki gösterdi.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Muslera'nın akıbeti belli oluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuya hala yeni kontrat önermeyen Galatasaray yönetimi, Muslera'nın menajeriyle bir türlü anlaşamıyor. Eyüpspor'un devreye girdiği iddiası sonrası sosyal medyadaki bazı Galatasaraylı taraftarlar bu olaya karşı çıktı.

İNDİRİM + 1 YIL SÖZLEŞME

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İlerleyen yaşı nedeniyle uzun süreli sözleşme yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi, Muslera'ya 1.5 milyon euro maaş ve 1 yıllık mukavele önerdi. Muslera cephesi bu teklifi beğenmedi ve 2 yıllık sözleşme isteyince görüşmeler tıkandı.

EYÜPSPOR DEVREYE GİRDİ

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Galatasaray'ın Muslera ile şu ana kadar anlaşamamasını fırsat bilen Eyüpspor, tecrübeli kaleciye 2 yıllık sözleşme önerdi. Maaş olarak da 2.5 milyon euro teklif eden Eyüpspor beklemeye geçti. TFF 1. Lig'de lider konumda bulunan Eyüpspor'un önümüzdeki yıl Süper Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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