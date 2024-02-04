Galatasaray'da Fernando Muslera efsanesi sona eriyor! TFF 1. Lig ekibi Uruguaylı kaleciye reddedilmesi zor bir teklif sundu

Galatasaray'da Muslera'nın akıbeti belli oluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuya hala yeni kontrat önermeyen Galatasaray yönetimi, Muslera'nın menajeriyle bir türlü anlaşamıyor. Eyüpspor'un devreye girdiği iddiası sonrası sosyal medyadaki bazı Galatasaraylı taraftarlar bu olaya karşı çıktı.

İNDİRİM + 1 YIL SÖZLEŞME

İlerleyen yaşı nedeniyle uzun süreli sözleşme yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi, Muslera'ya 1.5 milyon euro maaş ve 1 yıllık mukavele önerdi. Muslera cephesi bu teklifi beğenmedi ve 2 yıllık sözleşme isteyince görüşmeler tıkandı.

EYÜPSPOR DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın Muslera ile şu ana kadar anlaşamamasını fırsat bilen Eyüpspor, tecrübeli kaleciye 2 yıllık sözleşme önerdi. Maaş olarak da 2.5 milyon euro teklif eden Eyüpspor beklemeye geçti. TFF 1. Lig'de lider konumda bulunan Eyüpspor'un önümüzdeki yıl Süper Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

