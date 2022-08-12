Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi bir yandan da transfer konuları gündeme geldi. Takıma katılan oyuncuların yanında ayrılacak oyuncuların da yavaş yavaş belli olmasının ardından isimler gün yüzüne çıkmaya başladı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği oyuncular ya bedelsiz ya da bonservisiyle gönderilecek.

BİLETLERİNİ KESTİ, GÖNDERİYOR

İLK YOLCU CICALDAU Geçen sezon 6.5 milyon Euro bonservisle alınan Alexandru Cicaldau takımdan ayrılması beklenen ilk isim konumunda. Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği orta saha oyuncusuna kulüp bakılıyor. Cicaldau'nun bavullarını bile topladığı ve transferinin önümüzdeki günlerde kesinleşeceği iddia edildi.

OMAR DA GİDİYOR Galatasaray’da takımda düşünülmeyen bir diğer isim ise Omar Elabdouellai. Okan Buruk'un sağ bekte oynatmayı planlamadığı Omar için menajerine ''takım bulabilirsiniz'' raporu verildi.

SEKIDIKA LİSTEDE BİLE YOK Okan Buruk'un hiçbir şekilde takımda düşünmediği tek isim Sekidika. Takımın listesine bile alınmayan oyuncu bedelsiz de olsa bir an evvel gönderilecek.

BERKAN KUTLU Galatasaray'da orta sahaya yapılan takviyelerin ardından Berkan Kutlu'nun da takımda düşünülmediği menajerine iletildi.