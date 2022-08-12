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Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...

12.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in ilk maçında Antalyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, Giresunspor maçına hazırlanıyor. Tüm biletlerin satıldığı karşılaşma kapalı gişe oynanacak. Mertens ve Torreira'nın transferinin ardından bir hayli gaza gelen sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarından farklı galibiyet bekliyor. Okan Buruk ise bir yandan kadro mühendisliği yapmaya devam ediyor. Takımda düşünmediği oyuncularla bir an evvel yollarını ayırmayı planlayan tecrübeli teknik adam isimleri de netleştirdi.

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi bir yandan da transfer konuları gündeme geldi. Takıma katılan oyuncuların yanında ayrılacak oyuncuların da yavaş yavaş belli olmasının ardından isimler gün yüzüne çıkmaya başladı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği oyuncular ya bedelsiz ya da bonservisiyle gönderilecek.

BİLETLERİNİ KESTİ, GÖNDERİYOR

İLK YOLCU CICALDAU

İLK YOLCU CICALDAU
Geçen sezon 6.5 milyon Euro bonservisle alınan Alexandru Cicaldau takımdan ayrılması beklenen ilk isim konumunda. Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği orta saha oyuncusuna kulüp bakılıyor. Cicaldau'nun bavullarını bile topladığı ve transferinin önümüzdeki günlerde kesinleşeceği iddia edildi.

OMAR DA GİDİYOR

OMAR DA GİDİYOR
Galatasaray’da takımda düşünülmeyen bir diğer isim ise Omar Elabdouellai. Okan Buruk'un sağ bekte oynatmayı planlamadığı Omar için menajerine ''takım bulabilirsiniz'' raporu verildi.

SEKIDIKA LİSTEDE BİLE YOK

SEKIDIKA LİSTEDE BİLE YOK
Okan Buruk'un hiçbir şekilde takımda düşünmediği tek isim Sekidika. Takımın listesine bile alınmayan oyuncu bedelsiz de olsa bir an evvel gönderilecek.

BERKAN KUTLU

BERKAN KUTLU
Galatasaray'da orta sahaya yapılan takviyelerin ardından Berkan Kutlu'nun da takımda düşünülmediği menajerine iletildi.

ÖMER BAYRAM

ÖMER BAYRAM
Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Ömer Bayram'ın bedelsiz gidişine izin verilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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