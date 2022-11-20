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Galatasaray'da Gomis krizi! Süper Lig ekibine gidiyor

20.11.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da ikinci dönemini geçiren ve takıma katıldığı ilk günden bu yana attığı gollerle adeta can simidi olan Bafetimbi Gomis'in Sarı-Kırmızılı takımda geleceği merak konusu olmuştu. Icardi'nin form tutmasının ardından forma şansı bulamayan golcü oyuncunun bu durumdan rahatsız olduğu iddia edilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon Okan Buruk ile mutlak şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da devre arasının yaklaşmasıyla transfer harekatı iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da kadroya katılacak isimler kadar kadrodan ayrılacak isimler için de çalışmalar sürerken, Cimbom'da ikinci sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fransız golcü ile kısa süreli bir sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar'da, geçtiğimiz sezon pek iyi bir sezon geçirmeyen Gomis bu sezon özellikle sonradan girdiği maçlarda takıma önemli katkılar sağlarken çıktığı 12 maçta 5 gol 3 asist yapma başarısı göstermişti.

Sezon başında kadroya katılan bir diğer isim Mauro Icardi'nin uyum sürecini atlatması sonrası formaya hasret kalan Gomis'in takımdaki geleceği merak konusu olurken, Icardi'nin performansı sadece Gomis'i değil, Seferovic'i de etkilemişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Gomis'in, Galatasaray ile yollarının ayırmasının 'olası' olduğu kaydedildi. Fransız golcünün daha çok süre almak istediği iddiaları gündeme geldi.

ADANA YOLCUSU

ADANA YOLCUSU

Öte yandan Galatasaray'ın yıldız golcünü için flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre bu sezon Süper Lig'de oldukça başarılı işlere imza atan Adana Demirspor'un, Gomis'i transfer listesine aldığı kaydedildi. Öte yandan transfere dair henüz resmi bir girişim başlamadı.

Adana Demirspor'da şu anda Belhanda, Onyekuru, Ndiaye, Emre Akbaba gibi eski Galasaraylılar forma giyiyor. Anadolu temsilcisi, bir süre önce sistemine uymadığı gerekçesiyle Artem Dzyuba ile yollarını ayırmıştı.

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transfer son dakika gomis

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