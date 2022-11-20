Galatasaray'da Gomis krizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Bu sezon Okan Buruk ile mutlak şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da devre arasının yaklaşmasıyla transfer harekatı iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da kadroya katılacak isimler kadar kadrodan ayrılacak isimler için de çalışmalar sürerken, Cimbom'da ikinci sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.