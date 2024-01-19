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  4. Galatasaray'da Icardi gelişmesi yaşanıyor! Sarı-kırmızılılar resmi hesaptan fotoğrafını paylaştı

Galatasaray'da Icardi gelişmesi yaşanıyor! Sarı-kırmızılılar resmi hesaptan fotoğrafını paylaştı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2024 14:38 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Bir süredir sahalardan uzak kalan Icardi'nin antrenmanlara geri dönmesi taraftarları bir hayli mutlu etti.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanlara katıldı. Yaklaşık 3 haftadır takımdan ayrı olan ve dinlenmeye çekilen golcü oyuncunun dönüşü taraftarları bir hayli mutlu etti.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

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Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde yüzünü direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık meydana gelmişti. Bir süredir tedavi gören Arjantinli oyuncu bugün yapılan idmanla takımla birlikte çalışmalara başladı.

TRABZONSPOR MAÇINDA KADRODA

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Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında kadroda olması beklenen Icardi'nin henüz hazır olmadığı bu sebeple yedekler arasında yer alacağı öğrenildi.

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