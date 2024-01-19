Galatasaray'da Icardi gelişmesi yaşanıyor! Sarı-kırmızılılar resmi hesaptan fotoğrafını paylaştı

Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanlara katıldı. Yaklaşık 3 haftadır takımdan ayrı olan ve dinlenmeye çekilen golcü oyuncunun dönüşü taraftarları bir hayli mutlu etti.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde yüzünü direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık meydana gelmişti. Bir süredir tedavi gören Arjantinli oyuncu bugün yapılan idmanla takımla birlikte çalışmalara başladı.

TRABZONSPOR MAÇINDA KADRODA

Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında kadroda olması beklenen Icardi'nin henüz hazır olmadığı bu sebeple yedekler arasında yer alacağı öğrenildi.

