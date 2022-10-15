Galatasaray'da Icardi ile ipler koptu kopacak! Yaptığı son hamle taraftarı çileden çıkardı...

Galatasaray'da Icardi krizi yaşanıyor. Takıma transfer olduğu günden beri eşi Wanda Nara ile bir ayrılıp bir barışan Arjantinli oyuncu için tehlike çanları çalmaya başladı. Taraftarın tepkisini çeken yıldız oyuncu Kayserispor maçı öncesi yine bildiğini okudu.

GECE YARISI CANLI YAYIN AÇTI

Sarı-kırmızılı futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim" ifadelerini kullandı. Kayserispor maçı öncesi bu tarz bir yayın açması sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

"ARTIK YETER, SIKILDIK"

Icardi'nin yine özel hayatıyla gündeme gelmesi sonrası isyan eden taraftarlar, "Artık yeter, sıkıldık! Seni gollerinle konuşalım. Sürekli Wanda Nara ve sorunlarını dinlemekten bıktık" şeklinde yorumlar yaptı.