Galatasaray'da Icardi krizi... Adana Demirspor maçı sonrası stadı terk etmişti! Okan Buruk'tan hamle...

Süper Lig'de geride kalan 27 haftada topladığı 63 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, son olarak sahasında Adana Demirspor'u ağırlamış, Sarı-Kırmızılılar zorlu mücadeleden son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 galibiyetle ayrılmayı başarsa da bazı isimler eleştiri oklarının hedefindeydi.