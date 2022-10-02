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Galatasaray'da Icardi krizi tırmanıyor! Güvenlik güçleri araya girdi...

02.10.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Mauro Icardi'nin Arjantin'e gittiği ortaya çıktı. Cumartesi sabahı Wanda Nara ile barışmak için kızlarının olduğu eve girmeye çalışan Icardi hüsrana uğradı. Nara'nın korumaları Icardi'yi içeri almadı ve zorla dışarı attı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Icardi krizi büyümeye devam ediyor. Hafif sakatlığı olduğunu söyleyerek Adana Demirspor deplasmanına gelmeyen Icardi'nin Arjantin'e gittiği ortaya çıktı. Eşi Wanda Nara ile ayrıldığı öne sürülen Icardi'nin Nara'nın yanına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

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Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında Icardi'nin kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya Okan Buruk; "Arka adalesinde bir sorun olmuştu. Son idmanda durumuna baktık ama ağrısı devam ediyordu. Geçen haftası pek iyi geçmedi. Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir hafta oldu onun için. Ağrısı da devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır." demişti.

GÜVENLİKLER İÇERİ ALMADI

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Wanda Nara ile görüşmek için evine kadar giden Icardi'nin güvenlik görevlileri tarafından evin dışına atıldığı ortaya çıktı. Hayatının şokunu yaşayan Icardi büyük bir moral bozukluğuyla Arjantin'deki evine döndü.

OLAY İDDİA! ''TÜRKİYE'YE GELMEYEBİLİR...''

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Icardi'nin yaşanan bu olayın ardından büyük bir üzüntü yaşadığı ve psikolojik çöküşe girdiği iddia edildi. Gazeteci Gökhan Dinç, "Icardi, Türkiye'ye dönmeyebilir. Garip şeyler olmuş sanırım, Florya'da antrenmanda." ifadelerini kullandı.

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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