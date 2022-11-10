Galatasaray'da işler karıştı! Yeni transferden yönetime isyan... "Verilen sözleri tutmadınız, ayrılmak istiyorum"

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen ve sezon öncesini kadrosunu birçok yıldız ile güçlendirerek sezona merhaba diyen Galatasaray, ligin geride kalan 13. haftasında topladığı 24 puanla ligin zirvesini 5 puan geriden 3. sıradan takip ediyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında transferin son günlerine girilirken, Avusturya ekibi Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Yusuf Demir Süper Lig'de şu ana kadar yalnızca 2 maça çıkarken, çıktığı bu maçlarda 40 dakikada sahada kalabildi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar daha önce İspanyol devi Barcelona'da da forma giymiş olan ve Sarı-Kırmzılı takıma büyük umutlarla transfer edilen 19 yaşındaki genç oyuncu için 'Neden oynamıyor' şeklinde isyan ederken, genç oyuncudan yönetime flaş bir talep geldiği iddia edildi.
Buna göre; Galatasaray’a gelirken kendisine verilen sözlerin hiç birisinin tutulmadığını menajeri Sertan Güneş aracılığıyla CEO Erden Timur’a iletti. Menajeri Philip Degen’in Türk ortağı Güneş, Timur’a Yusuf’un mutsuz olduğunu, hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Teknik direktör Okan Buruk’un kendisini anlamadığından yakındığını söyledi ve önüne sürekli ''yabancı kuralı''nın koyulmasından sıkıldığından bahsetti.
Galatasaray’a sürekli oynamak futbolunu geliştirmek için geldiğini ancak şu anda sürekli forma giyemediği için Avusturya Milli Takımı’nın bile uzağında kaldığını söyledi. Yusuf Demir son olarak Fransa ve Hırvatistan maçları için Avusturya A Milli Takımı’na davet edilmedi. U-21 milli takımına gitti.
Tüm bunlar yaşanırken, Alman basını Bundesliga devi Borussia Dortmund'un transferi için daha önce de girişimlerde bulunduğu genç oyuncu için fırsat kolladığını duyurdu. Türkiye'de uygulanmakta olan yerli kuralı sebebiyle genç yıldızın durumunu yakından takip eden Alman devi Borussia Dortmund, daha önce de çok istediği Yusuf Demir'i 2021-2022 sezonunun başında Barcelona'ya kaptırmıştı.
Ruhr24'te yer alan haberde 19 yaşındaki oyuncu için fırsat kolladığı iddia edilen ve özellikle Türkiye'de uygulanan yerli kuralının ilerde kendisine avantaj sağlayabileceğini öngören Dortmund'un bu transfer için Galatasaray'ın kapısını çalabileceği dile getirildi.
Genç yıldızın talibi yalnızca Borussia Dortmund takip etmiyor. Yusuf Demir için Avrupa'nın önde gelen takımlarından Bayer Leverkusen, Manchester United ve Liverpool'da scoutlarına talimat vermiş durumda. Sarı-Kırmızılı takım ile şu ana kadar iki maçta toplamda 40 dakika süre alan Yusuf Demir uyluk gerilmesi yaşadığı için bir süredir kadroda yer almıyor. Galatasaray'ın genç yıldızla 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.