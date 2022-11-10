Galatasaray'da işler karıştı! Yeni transferden yönetime isyan... "Verilen sözleri tutmadınız, ayrılmak istiyorum"

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen ve sezon öncesini kadrosunu birçok yıldız ile güçlendirerek sezona merhaba diyen Galatasaray, ligin geride kalan 13. haftasında topladığı 24 puanla ligin zirvesini 5 puan geriden 3. sıradan takip ediyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında transferin son günlerine girilirken, Avusturya ekibi Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Yusuf Demir Süper Lig'de şu ana kadar yalnızca 2 maça çıkarken, çıktığı bu maçlarda 40 dakikada sahada kalabildi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar daha önce İspanyol devi Barcelona'da da forma giymiş olan ve Sarı-Kırmzılı takıma büyük umutlarla transfer edilen 19 yaşındaki genç oyuncu için 'Neden oynamıyor' şeklinde isyan ederken, genç oyuncudan yönetime flaş bir talep geldiği iddia edildi.