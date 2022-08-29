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Galatasaray'da korkutan istatistik! Enner Valencia, sarı-kırmızılıları tek başına geçti

29.08.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Görenlerin bir hayli şaşırdığı bu istatistik Galatasaray taraftarını bir hayli korkuttu. Sarı-kırmızılıların bu sezon ligde oynadığı 4 maçta yalnızca 2 gol atabilmesi herkesin kafasında soru işareti bıraktı. Fenerbahçe'nin ise 3 maçta 13 gol atması taraftarları endişelendirdi.

Galatasaray'da ortaya çıkan ilginç istatistik moralleri bozdu. Bu sezon ligde oynadığı 4 maçta yalnızca 2 kez fileleri sarsabilen Galatasaray'da tehlike çanları çalmaya başladı. Oynanan oyunun da taraftarları memnun etmediği bilinirken, gol sıkıntısı herkesi bir hayli endişelendirdi.

ENNER VALENCIA TEK BAŞINA GEÇTİ

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Galatasaray bu sezon oynadığı Antalyaspor maçında bir, Giresunspor maçında sıfır, Ümraniyespor maçında bir, Trabzonspor maçında sıfır, gol katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'de ise Enner Valencia'nın 3 maçta 6 gol atarak Galatasaray'ı tek başına geçmesi akıllarda soru işareti yarattı.

TRABZONSPOR - GALATASARAY

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