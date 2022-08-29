Galatasaray'da korkutan istatistik! Enner Valencia, sarı-kırmızılıları tek başına geçti

Galatasaray'da ortaya çıkan ilginç istatistik moralleri bozdu. Bu sezon ligde oynadığı 4 maçta yalnızca 2 kez fileleri sarsabilen Galatasaray'da tehlike çanları çalmaya başladı. Oynanan oyunun da taraftarları memnun etmediği bilinirken, gol sıkıntısı herkesi bir hayli endişelendirdi.

ENNER VALENCIA TEK BAŞINA GEÇTİ

Galatasaray bu sezon oynadığı Antalyaspor maçında bir, Giresunspor maçında sıfır, Ümraniyespor maçında bir, Trabzonspor maçında sıfır, gol katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'de ise Enner Valencia'nın 3 maçta 6 gol atarak Galatasaray'ı tek başına geçmesi akıllarda soru işareti yarattı.