Galatasaray'da kriz büyüyor! Okan Buruk'un istemediği yıldız, kalmak için diretiyor...

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer için kollar sıvanırken, takımdan ayrılacak olan oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un performanslarından memnun olmadığı Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic ile yolların ayrılmasını istediği iddia edilmişti.