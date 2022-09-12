Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Başkan Dursun Özbek resmen açıkladı...

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk hedefi için yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da en dikkat çeken hamlelerden biri PSG'den kiralanan Mauro Icardi olmuştu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; GSTV'ye yaptığı açıklamalarda yapılan transferlerle ilgili konuşurken, Icardi'nin sözleşme detaylarını da duyurdu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ;

"5-6 MİLYON EURO'YA HARİKA TRANSFERLER YAPMIŞ OLDUK"

"Biz en büyük yatırımı burada yaptık. 21 yaş altı 2 futbolcu transfer ettik. Bu 2 transfere 7 milyon 750 bin Euro bonservis ödedik. Demek ki yaptığımız bu transferleri çıkarınca kalan transferler için 18 milyon euro harcama yapmışız, satılan futbolcuları hesaba katarsak yaklaşık 5-6 Milyon Euro'ya harika transferler yapmış olduk."

"AVRUPA'DA OLMAMAMIZA RAĞMEN..."

"Hiçbir tarihte Galatasaray'a bu kadar yıldız futbolcunun transfer edildiği bir dönemi ben hatırlamıyorum. Bir de geçen seneki başarısız dönem boyunca Avrupa'da da yokuz buna rağmen bizi tercih ediyorlar. 5.5-6 milyon Euro maliyetle yaptık bunu."

"TUCHEL'İ GÖLGEDE BIRAKTI"

"Geçtiğimiz günler Le Figaro başlık atıyor; 'Galatasaray'ın transferleri Tuchel'in Chelsea'den gönderilmesini bile gölgede bıraktı.' Bu konuda emek veren herkese defalarca teşekkür ediyorum."

ICARDI'NİN SÖZLEŞME DETAYLARI

"Icardi'nin maaşı 750 bin euro, daha doğrusu ücretine katkı verdiğimiz kısım 750 bin euro. Bonusları da 20 gol atarsa 75 bin euro. Daha önceden yapıldığı gibi puan başına maç başına gibi bir şey yok. Kazanılan maç başına 3 bin Euro var yalnızca. Lütfen bunları dikkate alarak yorum yapın. Icardi'den bahsettim çünkü en önemli transferlerimizden bir tanesidir."

"GALATASARAY'I TERCİH ETME NEDENİ..."

"Icardi, PSG'nin oyuncusudur. Bizde kiralıktır. Galatasaray'ı tercih etmesinin çeşitli sebepleri vardır. En başta gelen sebep marka değeridir. Onun için PSG de Icardi'nin Galatasaray'da oynamasının uygun olacağını, başarısının devam edeceğini düşünerek bizle bu anlaşmayı yapmıştır."

"DROGBA, SNEIJDER BU KADAR UYGUNA GELMEDİ"

"Sadece Icardi değil, yaptığımız tüm transferler Avrupa'da oynayan önemli oyunculardan oluşuyor. Geçmişte Drogba, Sneijder, Hagi gibi yıldızlar geldi ancak bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler. Maaşlar açısından Galatasaray lehine farklılıklar var. Her kuruşun hesabını yaptık. En faydalı olacak futbolcuları aldık. Hem ileriye dönük yatırım yaptık, hem de takımı güçlendirdik."

"MAAŞLARDA ÇOK FAZLA BİR ARTIŞ GÖSTERMEDİK"

"Geçen sene maaşların toplamı 28 milyon 600 bin euro. Bu sezon da 29 milyon 300 bin euro mertebesinde. Çok fazla bir artış göstermedik. Yaklaşık aynı rakamları tutmak suretiyle."