Galatasaray'da Muslera'ya veda! Yerine çok tanıdık isim üstelik bedavaya...

Galatasaray'a 2011 yılında transfer olan ve uzun süredir Türkiye'de yaşayan Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı hikayesi sona eriyor. Seneye 37 yaşına girecek tecrübeli eldiven ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da yeni kaleciyle anlaşıldı.

MUSLERA DÖNEMİ BİTİYOR

ANLAŞMA SAĞLANDI İtalyan gazeteci Matteo Moretto, geçtiğimiz sene Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena için sarı-kırmızılıların devrede olduğunu yazdı. Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek kalecinin, bedelsiz olarak Galatasaray'a katılacağını duyurdu.