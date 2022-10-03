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Galatasaray'da Muslera'ya veda! Yerine çok tanıdık isim üstelik bedavaya...

03.10.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki yıl 37 yaşına girecek Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kadro planlamasında düşünülmediği ortaya çıktı. Uruguaylı kalecinin yerine ise şimdiden yeni kaleci ile anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Inaki Pena ile görüşen Galatasaraylı yetkililer prensip anlaşmasına vardı.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a 2011 yılında transfer olan ve uzun süredir Türkiye'de yaşayan Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı hikayesi sona eriyor. Seneye 37 yaşına girecek tecrübeli eldiven ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da yeni kaleciyle anlaşıldı.

MUSLERA DÖNEMİ BİTİYOR

ANLAŞMA SAĞLANDI

ANLAŞMA SAĞLANDI
İtalyan gazeteci Matteo Moretto, geçtiğimiz sene Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena için sarı-kırmızılıların devrede olduğunu yazdı. Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek kalecinin, bedelsiz olarak Galatasaray'a katılacağını duyurdu.

PENA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI NASILDI?

PENA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI NASILDI?
Geçen sezon Galatasaray'da 8 maçta forma giyen Pena, oynadığı lig karşılaşmalarında 9 gole engel olamamıştı.

Barcelona ile oynanan iki Avrupa Ligi maçında da kalede olan Pena, bir maçta rakibe gol izni vermemiş; diğer maçı ise Galatasaray 2-1 kaybetmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Inaki Pena galatasaray muslera yaşında sezon
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