Galatasaray'da Okan Buruk kendisine gelen topa şık bir vuruş yaptı! Tüm stat onu alkışladı, akıllara Fatih Terim geldi

Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz ilk dakikalarında Sivasspor'un savunmacısı topu uzaklaştırmak isterken şiddeti ayarlayamadı ve topu Galatasaray yedek kulübesine gönderdi.

OKAN BURUK ALKIŞ ALDI

Bu sırada top kendisine gelen Okan Buruk, şık bir vuruşla topu oyun alanına geri gönderirken alkış aldı.

TERİM AKILLARA GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda da Fatih Terim yeni takımı Olimpiakos'un başında çıktığı bir mücadelede maçın son anlarında kenarda kendisine gelen topu topuğuyla oyuncusuna vermiş ve alkış almıştı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

