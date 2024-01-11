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Galatasaray'da Okan Buruk kendisine gelen topa şık bir vuruş yaptı! Tüm stat onu alkışladı, akıllara Fatih Terim geldi

11.01.2024 17:26 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarında Okan Buruk kendisine gelen bir topu şık bir şekilde sahaya geri gönderirken alkış aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz ilk dakikalarında Sivasspor'un savunmacısı topu uzaklaştırmak isterken şiddeti ayarlayamadı ve topu Galatasaray yedek kulübesine gönderdi.

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0 - 1
Galatasaray Galatasaray

OKAN BURUK ALKIŞ ALDI

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Bu sırada top kendisine gelen Okan Buruk, şık bir vuruşla topu oyun alanına geri gönderirken alkış aldı.

TERİM AKILLARA GELDİ

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Geçtiğimiz haftalarda da Fatih Terim yeni takımı Olimpiakos'un başında çıktığı bir mücadelede maçın son anlarında kenarda kendisine gelen topu topuğuyla oyuncusuna vermiş ve alkış almıştı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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