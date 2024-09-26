Galatasaray'da PAOK maçının 78. dakikasında geceye damga vuran fotoğraf! Tüm dünya o anı konuşuyor... Taraftarlardan yorum yağdı "Rabbim rüyada isem uyandırma"

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. Mücadele temsilcimizin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken mücadelenin 78. dakikasında herkesin konuştuğu bir an yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de PAOK karşısında sonradan oyuna dahil oldu ve golünü de attı.

GECENİN FOTOĞRAFI

Arjantinli yıldız, 78. dakikada yerine Victor Osimhen’in yerine oyuna girerken. Real Madrid, PSG, Barcelona, Manchester United gibi dünya devlerinin sahip olamadığı santrafor rotasyonuna sahip olan Galatasaray'da gecenin fotoğrafı bu oldu.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞMURU

Sarı-Kırmızılılar'ın resmi hesabından yapılan değişiklik paylaşımı taraftar tarafından yorum yağmuruna tutulurken, bu paylaşım yabancı futbolseverlerin de ilgisini çekti.

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