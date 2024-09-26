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  4. Galatasaray'da PAOK maçının 78. dakikasında geceye damga vuran fotoğraf! Tüm dünya o anı konuşuyor... Taraftarlardan yorum yağdı "Rabbim rüyada isem uyandırma"

Galatasaray'da PAOK maçının 78. dakikasında geceye damga vuran fotoğraf! Tüm dünya o anı konuşuyor... Taraftarlardan yorum yağdı "Rabbim rüyada isem uyandırma"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.09.2024 08:12
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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da mücadelenin 78. dakikasında yapılan değişiklik tüm dünyada yankı uyandırırken, Galatasaraylı taraftarlarca yorum yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. Mücadele temsilcimizin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken mücadelenin 78. dakikasında herkesin konuştuğu bir an yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de PAOK karşısında sonradan oyuna dahil oldu ve golünü de attı.

GECENİN FOTOĞRAFI

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Arjantinli yıldız, 78. dakikada yerine Victor Osimhen’in yerine oyuna girerken. Real Madrid, PSG, Barcelona, Manchester United gibi dünya devlerinin sahip olamadığı santrafor rotasyonuna sahip olan Galatasaray'da gecenin fotoğrafı bu oldu.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞMURU

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Sarı-Kırmızılılar'ın resmi hesabından yapılan değişiklik paylaşımı taraftar tarafından yorum yağmuruna tutulurken, bu paylaşım yabancı futbolseverlerin de ilgisini çekti.

İŞTE O YORUMLAR...

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UEFA Avrupa Ligi Süper Lig PAOK son dakika galatasaray icardi
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