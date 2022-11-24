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Galatasaray'da Ronaldo çılgınlığı! Taraftar kampanya başlattı

24.11.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan ancak burada beklentilerin oldukça uzağında kalarak teknik direktör Erik Ten Hag ile yıldızı barışmayan ve sözleşmesi feshedilerek takımdan gönderilen yıldız isim Cristiano Ronaldo için Galatasaray taraftarları kampanya başlattı. İşte detaylar...

Manchester United'da geçirdiği kabus gibi sezonun ardından geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve kendisini ihanete uğramış hissettiğini söylemiş ve deprem etkisi yaratmıştı. Bunun altında kalmayan İngiliz kulübü, Ronaldo'yu gönderme kararı aldı ve Salı gecesi soğuk bir açıklama ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Karşılıklı anlaşma sonrası Manchester United'dan ayrılmıştır. Kulübe yaptığı muazzam katkısından dolayı teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN KAMPANYA

GALATASARAY TARAFTARINDAN KAMPANYA

Kırmızı şeytanlar, "Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor" diyerek Ronaldo'nun açıklamalarına yanıt vermeyi de ihmal etmedi.

Ronaldo ise ayrılık sonrası verdiği demeçte, "Sözleşmemizi bitirmeyi kabul ettik. Manchester United'ı ve taraftarları seviyorum. Bu asla değişmeyecek." dedi. Portekizli süper yıldız, "Yeni bir meydan okuma için doğru zaman! Manchester United'a sezonun geri kalanında ve gelecekte başarılar diliyorum" sözlerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray taraftarları 'Ronaldo' kampanyası başlattı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Galatasaray taraftarları bir süredir 'Cristiano Ronaldo' hayalleri kurarken yıldız futbolcunun Manchester United'dan ayrılmasının ardından sesler daha da yüksek çıkmaya başladı. Portekizli starı, sarı-kırmızılı takımda görmeyi çok isteyen taraftarlar, İngiliz ekibinin açıklamasının ardından sosyal medyayı tam anlamıyla salladı.

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son dakika galatasaray

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