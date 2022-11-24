Galatasaray'da Ronaldo çılgınlığı! Taraftar kampanya başlattı

Manchester United'da geçirdiği kabus gibi sezonun ardından geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve kendisini ihanete uğramış hissettiğini söylemiş ve deprem etkisi yaratmıştı. Bunun altında kalmayan İngiliz kulübü, Ronaldo'yu gönderme kararı aldı ve Salı gecesi soğuk bir açıklama ile yolların ayrıldığı ifade edildi.