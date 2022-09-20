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  4. Galatasaray'da skor katkısı üretemeyen Mertens, sebebini Okan Buruk'a bağladı!

Galatasaray'da skor katkısı üretemeyen Mertens, sebebini Okan Buruk'a bağladı!

20.09.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Napoli ile sözleşmesi biten Mertens, tercihini Galatasaray'dan yana kullanmış ve sarı-kırmızılı taraftarı bir hayli mutlu etmişti. Fakat Galatasaray kariyerine istenildiği gibi başlayamayan Mertens, Süper Lig'de henüz gol ya da asistle tanışamadı. Bunun nedeninin Okan Buruk'un Mertens'i 10 numara mevkisinde oynatmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Mertens transferi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getirmişti. Belçikalı oyuncunun Galatasaray macerası istediği gibi başlamadı.

HENÜZ GOL VE ASİSTİ YOK

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Galatasaray'da henüz gol ve asisti bulunmayan Mertens için sarı-kırmızılı taraftarlar yavaş yavaş homurdanmaya başladı. Yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanan Belçikalı oyuncunun saha içinde de silik bir performans sergilemesi herkesin kafasında soru işareti bıraktı.

MERTENS'E GÖRE BUNUN NEDENİ OYNADIĞI BÖLGE

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Mertens'e gelen eleştiriler üzerine Belçikalı oyuncu bunun nedenini Okan Buruk' bağladı. Hayatının birçok döneminde 10 numara mevkisinde oynamayan Mertens, bu bölgede oynamasından dolayı skor katkısı üretemediğini öne sürdü.

DRIES MERTENS FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray mertens
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