Galatasaray'da skor katkısı üretemeyen Mertens, sebebini Okan Buruk'a bağladı!

Galatasaray'ın Mertens transferi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getirmişti. Belçikalı oyuncunun Galatasaray macerası istediği gibi başlamadı.

HENÜZ GOL VE ASİSTİ YOK

Galatasaray'da henüz gol ve asisti bulunmayan Mertens için sarı-kırmızılı taraftarlar yavaş yavaş homurdanmaya başladı. Yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanan Belçikalı oyuncunun saha içinde de silik bir performans sergilemesi herkesin kafasında soru işareti bıraktı.

MERTENS'E GÖRE BUNUN NEDENİ OYNADIĞI BÖLGE

Mertens'e gelen eleştiriler üzerine Belçikalı oyuncu bunun nedenini Okan Buruk' bağladı. Hayatının birçok döneminde 10 numara mevkisinde oynamayan Mertens, bu bölgede oynamasından dolayı skor katkısı üretemediğini öne sürdü.