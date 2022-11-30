Galatasaray'da şok üstüne şok! Sergio Oliviera'nın ardından Mauro Icardi sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına hız kesemeden devam eden Galatasaray'da çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray'da gerçekleştirilen antrenmanda Icardi'nin sakatlanarak idmanı yarıda bıraktığı açıklandı. Yapılan açıklamada "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi’nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-Kırmızılılar'da geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda Sergio Oliviera'dan da kötü haber gelmişti.
Antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildiği ve oluşan bağ yırtılmasında takıma dönüşünün en az 1 ay olduğu, bu sürecin 45 günü de bulabileceği ifade edilmişti.