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  4. Galatasaray'da şok üstüne şok! Sergio Oliviera'nın ardından Mauro Icardi sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı

Galatasaray'da şok üstüne şok! Sergio Oliviera'nın ardından Mauro Icardi sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı

30.11.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Sergio Oliviera'dan gelen sakatlık haberi ile sarsılırken, bu kez Icardi'den kötü haber geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına hız kesemeden devam eden Galatasaray'da çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI!

SAKATLIK AÇIKLAMASI!

Galatasaray'da gerçekleştirilen antrenmanda Icardi'nin sakatlanarak idmanı yarıda bıraktığı açıklandı. Yapılan açıklamada "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi’nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak." ifadeleri kullanıldı.

OLIVIERA DA SAKATLANMIŞTI

OLIVIERA DA SAKATLANMIŞTI

Sarı-Kırmızılılar'da geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda Sergio Oliviera'dan da kötü haber gelmişti.

Antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildiği ve oluşan bağ yırtılmasında takıma dönüşünün en az 1 ay olduğu, bu sürecin 45 günü de bulabileceği ifade edilmişti.

İDMANDAN KARELER...

İDMANDAN KARELER...
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