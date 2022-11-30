Galatasaray'da şok üstüne şok! Sergio Oliviera'nın ardından Mauro Icardi sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı

Antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildiği ve oluşan bağ yırtılmasında takıma dönüşünün en az 1 ay olduğu, bu sürecin 45 günü de bulabileceği ifade edilmişti.