SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da transferin iptal olma nedeni belli oldu

Galatasaray'da transferin iptal olma nedeni belli oldu

02.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fransız kulübü Bordeaux ile 7 milyon Euro'ya anlaşma sağladı. Ancak Mostafa Mohamed'in haklarını elinde bulunduran Zamalek, transferin önünü tamamen tıkadı. Zamalek Kulübü, 4 milyon Dolar'ı hemen talep edince Mısırlı Galatasaray'da kaldı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, takımdan ayrılmak istediğini teknik heyet ve yönetime bildirdi. Bunun üzerine Fransız ekibi Bordeaux ile görüşmeler başladı. Galatasaray ve Bordeaux, 7 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı.

Bu paranın 2 milyon Euro bedeli sezon sonuna kadar kiralık, 5 milyon Euro bedeli ise mecburi satın alma maddesiydi. Ancak Mostafa Mohamed'in haklarını elinde bulunduran Mısır ekibi Zamalek, Galatasaray'ın 1 Temmuz'a kadar ödeyebileceği 4 milyon Dolar'ı peşin olarak istedi. Bu talep, her şeyi değiştirdi.

YETKİ ORTADAN KALKTI

Sarı-kırmızılı takım, 4 milyon Dolar'ı uzun vadede ödemeyi teklif ederken maddi sıkıntılar yaşayan Zamalek, bunu kesinlikle kabul etmedi. Böyle olunca Galatasaray'ın Mohamed'i satma konusundaki yetkisi ortadan kalktı. Mısırlı forvet, takıma geri döndü. Ancak Galatasaray'ın 1 Temmuz'a kadar 4 milyon Dolar'ı vererek Mostafa Mohamed'i satmayı planladığı öğrenildi. O tarihe kadar Mostafa Mohamed'in takımdaki performansına göre satış rakamında değişiklikler görülebilir. Ancak genç forvetin özellikle Fransa'dan çok talibi var.

YAPTIĞI PROFESYONELCE DEĞİL

Mohamed gitmek istemesine rağmen kaldığı için bundan sonraki süreç daha zorlu olabilir. Teknik direktör Terim'in genç futbolcuyla özel görüşmeler yapması bekleniyor.

Mısır Milli Takımı'nın Teknik Direktörü El-Badri, "Futbolcular transfer görüşmelerinde bulunabilir. Ancak bunu yaparken milli takımı ikinci plana atamazlar. Mohamed'i önümüzdeki maçlarda kullanmayabilirim. Bizimle birlikte olması gerekiyordu" açıklamasında bulundu.

Bordeaux Başkanı Lopez ise, "Mohamed de biz de çok üzgünüz. Bize bir sorun çıkmayacağına dair söz vermişti" dedi.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Şoke eden karar! Hayranları şaşkın

Şoke eden karar! Hayranları şaşkın

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.