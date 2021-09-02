Galatasaray'da transferin iptal olma nedeni belli oldu

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, takımdan ayrılmak istediğini teknik heyet ve yönetime bildirdi. Bunun üzerine Fransız ekibi Bordeaux ile görüşmeler başladı. Galatasaray ve Bordeaux, 7 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı.

Bu paranın 2 milyon Euro bedeli sezon sonuna kadar kiralık, 5 milyon Euro bedeli ise mecburi satın alma maddesiydi. Ancak Mostafa Mohamed'in haklarını elinde bulunduran Mısır ekibi Zamalek, Galatasaray'ın 1 Temmuz'a kadar ödeyebileceği 4 milyon Dolar'ı peşin olarak istedi. Bu talep, her şeyi değiştirdi.

YETKİ ORTADAN KALKTI

Sarı-kırmızılı takım, 4 milyon Dolar'ı uzun vadede ödemeyi teklif ederken maddi sıkıntılar yaşayan Zamalek, bunu kesinlikle kabul etmedi. Böyle olunca Galatasaray'ın Mohamed'i satma konusundaki yetkisi ortadan kalktı. Mısırlı forvet, takıma geri döndü. Ancak Galatasaray'ın 1 Temmuz'a kadar 4 milyon Dolar'ı vererek Mostafa Mohamed'i satmayı planladığı öğrenildi. O tarihe kadar Mostafa Mohamed'in takımdaki performansına göre satış rakamında değişiklikler görülebilir. Ancak genç forvetin özellikle Fransa'dan çok talibi var.

YAPTIĞI PROFESYONELCE DEĞİL

Mohamed gitmek istemesine rağmen kaldığı için bundan sonraki süreç daha zorlu olabilir. Teknik direktör Terim'in genç futbolcuyla özel görüşmeler yapması bekleniyor.

Mısır Milli Takımı'nın Teknik Direktörü El-Badri, "Futbolcular transfer görüşmelerinde bulunabilir. Ancak bunu yaparken milli takımı ikinci plana atamazlar. Mohamed'i önümüzdeki maçlarda kullanmayabilirim. Bizimle birlikte olması gerekiyordu" açıklamasında bulundu.

Bordeaux Başkanı Lopez ise, "Mohamed de biz de çok üzgünüz. Bize bir sorun çıkmayacağına dair söz vermişti" dedi.