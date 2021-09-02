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Galatasaray'da transferi iptal olan Mostafa Mohamed gerçekleri!

02.09.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Mostafa Mohamed konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Mısırlı yıldızın transferini eski takımı Zamalek'in bozduğu konuşulsa da gerçeklerin farklı olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferi son anda yattı. Yaşanan olayların perde arkasındaki detaylar herkesi şaşırttı. İşte Mostafa Mohamed gerçekleri...

FALCAO GİDİNCE İPTAL OLDU

11'deki formasını Diagne'ye kaptıran 23 yaşındaki forvet, özel hayatına dikkat etmeyince hocası Fatih Terim'in gözünden düştü ve Bordeaux'ya gitme kararı aldı.Yönetim, Zamalek'i ikna etme noktasına geldi ancak Falcao'nun takımdan ayrılması kesinleşince Mostafa Mohamed konusunda geri adım atıldı.

"BİZE ACI VERİYOR"

"BİZE ACI VERİYOR"
7 milyon Euro'ya anlaşılan Bordeaux'dan peşin ödeme yapması istendi. Galatasaray'ın uzlaşmacı tavır sergilememesi üzerine Fransızlar, Mısırlı golcüden vazgeçti.Bordeaux Başkanı Gerard Lopez'den Mohamed'in durumuyla ilgili açıklama geldi. Lopez, "Mohamed inanılmaz üzgün, bu da bize acı veriyor. Kontrolünde olmayan bir şeyin ortasında kaldı. Bize bir problem olmayacağı yönünde garanti verilmişti" dedi.

MENAJERİNDEN ŞOKE EDEN TAVIR

MENAJERİNDEN ŞOKE EDEN TAVIR
Mostafa Mohamed’i Galatasaray’dan koparmak için kararlı olan menajerler, Bordeaux işi yatınca golcü oyuncuyu eski kulübüne götürme adına çalışmalara başladı. Sarı-kırmızlılar bu gelişmenin ardından 2 milyon dolar isterken, Mısır ekibi oyuncunun mutsuz olduğu haberlerini kasıtlı olarak dolaşıma soktu.

MISIR BASININA HABER YAPTIRILDI

MISIR BASININA HABER YAPTIRILDI
Böylece Mostafa Mohamed konusu Arap saçına döndü. Bordeaux’ya transferi son dakikada Zamalek’ten izin çıkmayınca gerçekleşmeyen Mısırlı forvet için menajerleri yeni bir senaryoyu gündeme soktu. Buna göre 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’da mutsuz olduğu, Fatih Terim ile çalışmak istemediği menajerleri tarafından Mısır basına haber yaptırıldı.

HEDEFLERİ ORTAYA ÇIKTI

HEDEFLERİ ORTAYA ÇIKTI
Oyuncunun gitmesi için zemin hazırlanmaya başlandı. Oyuncu menajerlerinin Mohamed’i Bordeaux işinin yatmasından sonra ilk planda Zamalek’e geri götürmek istediği ve devre arasında da Avrupa’ya transferinin hedeflendiği ortaya çıktı.
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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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