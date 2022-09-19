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Galatasaray'da 'yenge' krizi! Icardi çılgına döndü... Şimdi ne olacak?

19.09.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mauricio Icardi ülkesinde gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile çalkantılı bir ilişkisi olan yıldız oyuncu için, Arjantin'de yayın yapan bir TV kanalında flaş bir iddia ortaya atılırken, Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'nın paylaşımı da gündem oldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın oldukça ses getiren transferi Mauricio Icardi, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı ilk maçında gole oldukça yaklaşsa da Calvo'nun yaptığı ters vuruş nedeniyle ilk maçında golle tanışmanın eşiğinden dönmüştü. İstanbul'a gelişi oldukça uzun bir süreç sonunda gerçekleşen Icardi'nin aynı zamanda menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, bu transferde oldukça büyük bir rol üstlenirken, Icardi'nin İstanbul'da yalnız yaşayacağı, Nara'nın ise ülkesinde kalacağı iddia edilmişti.

Galatasaray'a gelişi ülkesi Arjantin'de de oldukça konuşulan ve eşi Wanda Nara'nın ülkedeki popüleritesi nedeniyle özellikle magazin programlarının vazgeçilmezi olan Icardi, için oldukça dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

ICARDI: İSTANBUL'DAN AYRILMA!

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Ülkesinde Wanda Nara'nın Telefe kanalında Lizy Tagliani ile beraber “¿Quién es la Máscara? (Maskenin arkasındaki kim?)” İsimli bir programa başladığı öğrenilirken, ülkenin en popüler magazin gazetecisi Rodrigo Lussich ise Wanda Nara'nın Mauro Icardi’nin bir kez daha ayrılık krizi ile karşı karşıya olduğunu iddia etti. Lussich, ”Wanda'nın buraya çalışmaya gelmesi dikkat çekici çünkü Icardi, Wanda’ya çocuklar yüzünden İstanbul'dan ayrılmamasını söylüyor..." ifadelerini kullanırken, yaşanan bu durumun ardından Icardi'nin çılgına döndüğü de bir diğer iddia.

Aynı şekilde magazin gazetecisi, futbolcunun Galatasaray ile sözleşme imzaladıktan sonra karısını manipüle etmeye çalıştığını da iddia etti.

PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDU!

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Tüm bunlar yaşanırken, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Nara, son gönderisiyle de oldukça konuşuldu. Arjantinli güzel son olarak leopar desenli kıyafetiyle yine ortalığı salladı. Sarı-kırmızılı taraftarların yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu Nara'nın yeni programı için daha çok paylaşımlara ağırlık vereceği iddia edildi.

İŞTE WANDA NARA'NIN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

WANDA NARA INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi son dakika galatasaray
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