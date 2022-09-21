Galatasaray'da yıldız ismin aldığı maaş şaşırttı! Okan Buruk, Patrick van Aanholt'un üzerini çizdi...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada kazandığı 16 puanla ikinci sırada yer alan ve sahada gösterdiği mücadele ile taraftarlarının beğenisini toplayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir futbolcunun biletini kesti. Deneyimli çalıştırıcı, transfer döneminde yönetimle yaptığı görüşmede Patrick van Aanholt'tan memnun olmadığını ve sol bek takviyesi yapılması gerektiğini dile getirmişti.

BURUK, YEDEĞE ÇEKMİŞTİ

Hollandalı sol bekin performansını beğenmeyen ve oyuncuyu yedeğe çeken Buruk, o bölgede yeni transfer Leo Dubouis'yı tercih etmişti.

MAAŞI ŞAŞIRTTI

Sarı - kırmızılı yönetimin de yolları ayırmak için harekete geçeceği tecrübeli futbolcunun Galatasaray'dan kazandığı maaş dikkat çekti. Geçen sezon bonservisi elinde olarak Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki oyuncuya eski ikinci başkan Abdurrahim Albayrak yıllık 1.5 milyon Euro bütçe ayırmıştı.

YILLIK MALİYETİ 4 MİLYON EURO'YU GEÇTİ

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim ise 1990 doğumlu Hollandalı sol beke dünyaları verdi. KAP'a "1.9 milyon Euro garanti ücret alacak" bilgisi yazılsa da 35 maçı geçtiği için 400 bin Euro bonus ödendi. Ayrıca 19 galibiyetin karşılığı olarak 190 bin Euro prim verildi. 2.5 milyon Euro'yu cebine koyan Van Aanholt'un vergiyle birlikte sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 4 milyon euro'yu geçti.

Takımda Mertens, Torreira, Oliveira ve Muslera'dan sonra en çok kazanan isim olan Van Aanholt'un 1 buçuk yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetim, devre arasında dolu olan yabancı kontenjanını deneyimli sol beki göndererek açmaya çalışacak.