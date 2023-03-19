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Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılmak istiyor.... Taraftar ikiye bölündü

19.03.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, son oynanan Konyaspor mücadelesinde uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle haftayı puansız kapatmanın şokunu yaşarken, bir şok da yıldız isim Yunus Akgün'den geldi. Buna göre genç oyuncu istediği süreyi bulamaması nedeniyle takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve performansıyla alkış alan genç oyuncu Akgün, Adana Demirspor'a kiralanırken, burada gösterdiği müthiş performansla Sarı-Kırmızılılar'a geri dönmüştü. Galatasaray'da istediği süreyi bulamaması üzerine hakkında birçok transfer iddiası atılan 22 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

'ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM' DEDİ AMA... 

'ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM' DEDİ AMA... 

Sezonun ilk haftalarında ilk 11'in vazgeçilmezi olan genç isim, ilerleyen haftalarda hocasının gözünden düşerken, sezon başında birçok kulüpten teklifler aldığı biliniyordu. Avrupa'dan bazı takımların ciddi şekilde ilgilendiği Yunus Akgün takımda kalmıştı. Başarılı futbolcu o dönem yaptığı açıklamada hedefinin Avrupa olduğunu ancak Galatasaray'da şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemediğini dile getirmişti.

AYIRLMAK İSTİYOR 

AYIRLMAK İSTİYOR 

Akşam'ın haberine göre; Yaşanan tüm bu olaylar sonrası Okan Buruk'un sürekli olarak rotasyonda değerlendirdiği Akgün, düzenli forma giymek istemesi nedeniyle ayrılmak istediği ve kendisine gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA 

AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA 

Avrupa'dan başta İtalyan ve Fransız ekiplerinin kıskacındaki Yunus Akgün için gelecek tekliflerin Galatasaray'ın beklentilerini karşılaması durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kısmı bu kararı onaylarken, bazı futbolseverler de yabancı kuralını da düşünerek kararın yanlış olduğunu belirtiyor.

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