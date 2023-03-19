Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılmak istiyor.... Taraftar ikiye bölündü

Galatasaray altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve performansıyla alkış alan genç oyuncu Akgün, Adana Demirspor'a kiralanırken, burada gösterdiği müthiş performansla Sarı-Kırmızılılar'a geri dönmüştü. Galatasaray'da istediği süreyi bulamaması üzerine hakkında birçok transfer iddiası atılan 22 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.