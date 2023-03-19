Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılmak istiyor.... Taraftar ikiye bölündü

Galatasaray altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve performansıyla alkış alan genç oyuncu Akgün, Adana Demirspor'a kiralanırken, burada gösterdiği müthiş performansla Sarı-Kırmızılılar'a geri dönmüştü. Galatasaray'da istediği süreyi bulamaması üzerine hakkında birçok transfer iddiası atılan 22 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Sezonun ilk haftalarında ilk 11'in vazgeçilmezi olan genç isim, ilerleyen haftalarda hocasının gözünden düşerken, sezon başında birçok kulüpten teklifler aldığı biliniyordu. Avrupa'dan bazı takımların ciddi şekilde ilgilendiği Yunus Akgün takımda kalmıştı. Başarılı futbolcu o dönem yaptığı açıklamada hedefinin Avrupa olduğunu ancak Galatasaray'da şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemediğini dile getirmişti.
Akşam'ın haberine göre; Yaşanan tüm bu olaylar sonrası Okan Buruk'un sürekli olarak rotasyonda değerlendirdiği Akgün, düzenli forma giymek istemesi nedeniyle ayrılmak istediği ve kendisine gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
Avrupa'dan başta İtalyan ve Fransız ekiplerinin kıskacındaki Yunus Akgün için gelecek tekliflerin Galatasaray'ın beklentilerini karşılaması durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kısmı bu kararı onaylarken, bazı futbolseverler de yabancı kuralını da düşünerek kararın yanlış olduğunu belirtiyor.