Galatasaray'da Yunus Akgün transferinde işlem tamam! Sarı-Kırmızılılar imzayı attırdı... İşte sözleşme detayları

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Yapılan müzakereler sonucunda 22 yaşındaki oyuncunun maaşında iyileştirme yapılarak milli oyuncu ile anlaşma sağlandı. 15 milyon TL yıllık ücret + bonus, 14 milyon euro serbest kalma ve sonraki satıştan %20 pay şeklinde 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.