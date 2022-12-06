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Galatasaray'da Yunus Akgün transferinde işlem tamam! Sarı-Kırmızılılar imzayı attırdı... İşte sözleşme detayları

06.12.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'daki durumu uzun süredir belirsiz olan ve zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Yunus Akgün için Sarı-Kırmızılılar'dan ilk hamle geldi. Buna göre 22 yaşındaki genç futbolcu Galatasaray ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. İşte detaylar...

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İLK İMZA GELDİ

İLK İMZA GELDİ

Ligde ilk devrenin tamamlanmasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarında da vitesi yükselten Cimbom, ilk hamlesini yaptı. Özellikle iç transferde görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün’ün krizinde mutlu sona ulaşıldı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Yapılan müzakereler sonucunda 22 yaşındaki oyuncunun maaşında iyileştirme yapılarak milli oyuncu ile anlaşma sağlandı. 15 milyon TL yıllık ücret + bonus, 14 milyon euro serbest kalma ve sonraki satıştan %20 pay şeklinde 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

11 MAÇTA 1 ASİST

11 MAÇTA 1 ASİST

22 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon 10’u Süper Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.

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