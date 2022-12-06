Galatasaray'da Yunus Akgün transferinde işlem tamam! Sarı-Kırmızılılar imzayı attırdı... İşte sözleşme detayları

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Ligde ilk devrenin tamamlanmasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarında da vitesi yükselten Cimbom, ilk hamlesini yaptı. Özellikle iç transferde görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün’ün krizinde mutlu sona ulaşıldı.
Yapılan müzakereler sonucunda 22 yaşındaki oyuncunun maaşında iyileştirme yapılarak milli oyuncu ile anlaşma sağlandı. 15 milyon TL yıllık ücret + bonus, 14 milyon euro serbest kalma ve sonraki satıştan %20 pay şeklinde 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.
22 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon 10’u Süper Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.