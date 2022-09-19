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Galatasaray'da Yusuf Demir krizine yeni formül!

19.09.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir, gösterdiği ilk maç performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamıştı. 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabilmesi için tüm sınırları zorlayan sarı-kırmızılılardan ilginç bir hamle geldi. Yabancı sınırı nedeniyle Okan Buruk'un kullanamadığı genç oyuncu için yeni bir formül bulundu.

Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Yusuf Demir krizi yaşanıyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen müthiş bir yeteneğe sahip olan genç oyuncunun başı pasaportuyla dertte. Türk pasaportu olmadığı için yabancı sayılan Yusuf Demir için tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılılar yeni bir formül üretti.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

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“Yusuf Demir çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf’u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye’yi tercih etmedi? Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan, Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum”

'MAVİ KART' İDDİASI

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Galatasaray yönetimi Yusuf Demri için TFF'ye karşı bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu için 'Mavi Kart' üzerinden yerli statüsünde oynatmayı planlıyor.

YUSUF DEMİR FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Yusuf Demir galatasaray
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