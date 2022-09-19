Galatasaray'da Yusuf Demir krizine yeni formül!

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi yaşanıyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen müthiş bir yeteneğe sahip olan genç oyuncunun başı pasaportuyla dertte. Türk pasaportu olmadığı için yabancı sayılan Yusuf Demir için tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılılar yeni bir formül üretti.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

“Yusuf Demir çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf’u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye’yi tercih etmedi? Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan, Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum”

'MAVİ KART' İDDİASI

Galatasaray yönetimi Yusuf Demri için TFF'ye karşı bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu için 'Mavi Kart' üzerinden yerli statüsünde oynatmayı planlıyor.