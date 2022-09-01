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  4. Galatasaray'dan ayrılan Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi şaşırttı! Formayı sırtına geçirdi...

Galatasaray'dan ayrılan Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi şaşırttı! Formayı sırtına geçirdi...

01.09.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, milli futbolcu Halil Dervişoğlu’nu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Brentford
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İngiliz takımı Brentford forması giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu’nun yeni adresi belli oldu. 22 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley’e transfer oldu. Burnley, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Halil’i 1 yıllık kiralık olarak kadroya kattığını ifade etti.

Başarılı futbolcu, kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente ve Galatasaray’da forma giydi. Dervişoğlu, geçtiğimiz kiralık olarak oynadığı Galatasaray’da 32 resmi maçta görev aldı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 22 yaşındaki futbolcu, Brentford ile bu sezon 2 müsabakada forma giydi.

HALİL DERVİŞOĞLU FOTOĞRAFLARI

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