Galatasaray'dan ayrılan Marcao hayal kırıklığı yaşıyor

Galatasaray'dan kendi isteğiyle ayrılmak isteyen Marcao, Sevilla'ya transfer olarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Okan Buruk'un ayrılmasını hiç istemediği oyuncuların başında gelen ama bir türlü ikna edilemeyen Marcao, Sevilla'da istediği forma şansını bulamadı.

LOPETEGUI'DEN MARCAO AÇIKLAMASI

Sevilla'nın teknik direktörü Julen Lopetegui Marcao için açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam "Bu doktorları ilgilendiren bir soru, cevap veremem. Tedavisi tamamlandığında, onu mümkün olan en kısa sürede kullanmaya çalışacağız. Marcao, buraya önemli bir oyuncu olmak için geldi ve eminim olacak" ifadelerini kullandı.

YILIN EN KÖTÜ TRANSFERİ

Sevilla taraftarı, 12 milyon Euro bedel ödenen Marcao'ya şimdiden yılın en kötü transferi gözüyle bakılıyor. Daha 1 dakika bile forma şansı bulamayan Marcao'nun fizik kalitesinin düştüğü ve toparlanmasının çok uzun süreceği iddia edildi.