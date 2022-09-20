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Galatasaray'dan ayrılan Marcao hayal kırıklığı yaşıyor

20.09.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olarak hayallerini gerçekleştirmeye çalışan Marcao'nun İspanya kariyeri istediği gibi başlamadı. Bugüne kadar 1 dakika bile forma şansı bulamayan Marcao için teknik direktöründen ilk açıklama geldi.

Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Galatasaray'dan kendi isteğiyle ayrılmak isteyen Marcao, Sevilla'ya transfer olarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Okan Buruk'un ayrılmasını hiç istemediği oyuncuların başında gelen ama bir türlü ikna edilemeyen Marcao, Sevilla'da istediği forma şansını bulamadı.

LOPETEGUI'DEN MARCAO AÇIKLAMASI

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Sevilla'nın teknik direktörü Julen Lopetegui Marcao için açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam "Bu doktorları ilgilendiren bir soru, cevap veremem. Tedavisi tamamlandığında, onu mümkün olan en kısa sürede kullanmaya çalışacağız. Marcao, buraya önemli bir oyuncu olmak için geldi ve eminim olacak" ifadelerini kullandı.

YILIN EN KÖTÜ TRANSFERİ

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Sevilla taraftarı, 12 milyon Euro bedel ödenen Marcao'ya şimdiden yılın en kötü transferi gözüyle bakılıyor. Daha 1 dakika bile forma şansı bulamayan Marcao'nun fizik kalitesinin düştüğü ve toparlanmasının çok uzun süreceği iddia edildi.

MARCAO FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Marcao galatasaray
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