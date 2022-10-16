Galatasaray'dan Fatih Terim bombası! Kayserispor maçı sonrası ortaya atılan iddia bomba gibi patladı! ''1 yıllığına...''

Kayserispor-Galatasaray maçında alınan mağlubiyet Okan Buruk'u çok büyük etkiledi. Taraftarların eleştiri hedefi haline gelen tecrübeli çalıştırıcı için yoğun tepki var. Kerem Aktürkoğlu'nun performansının düşük olması, Icardi ve Mata'nın kadroda yer alması gibi nedenlerden dolayı Okan Buruk sorumlu olarak gösteriliyor.
BİNLERCE FATİH TERİM PAYLAŞIMI
Kayserispor maçında, Fatih Terim'in 1 yıl daha Galatasaray'ı çalıştırma isteği duyulmasının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süre içinde binlerce paylaşım yaptı. Maçın üstünden neredeyse 24 saat geçmesine rağmen hala trendler listesinde bulunan Fatih Terim, bu konuyla ilgili henüz yalanlama yapmadı.
FATİH TERİM İLE GALATASARAY
Galatasaray'da görev aldığı toplam 4 dönemde, 571 maça çıkan Fatih Terim, 333 galibiyet, 130 beraberlik ve 108 mağlubiyet aldı. Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray'ın başında 8 Süper Lig Kupası, 3 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi Kupası kaldırdı.
FATİH TERİM İDDİASI OLAY YARATTI
İNGİLİZLER DUYURMUŞTU
Kayserispor maçı sonrasında eleştiri yağmuruna tutulan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için hafta içinde İngiliz basınında bir haber yazılmıştı.
"GALATASARAY YÖNETİMİ İSTEMİYOR"
Haberde Galatasaray Yönetimi'nin Okan Buruk ile yolları ayırarak Nuno Espirito Santo'yu göreve getirme hedefinin olduğu ifade edilmişti.
TOROĞLU'NDAN FLAŞ SÖZLER
Bu iddianın ardından spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
"ÇOK NET GÖRÜNÜYOR"
Deneyimli çalıştırıcının sistemini eleştiren Toroğlu, "Okan Buruk takıma 3 gün izin vermiş. Arkadaş senin Avrupa'n yok bir şeyin yok ne izni veriyorsun oyunculara? Olay tamamen Okan Buruk'ta, istenileni veremiyor şu ana kadar. Futbolcuların hiçbir bağlantısı yok birbiriyle. Çok net görünüyor." dedi.
"BUNU BEN DUYDUYSAM..."
Öte yandan aldığı bir duyumu paylaşan Erman Toroğlu, "Galatasaray yönetiminin yurt dışında bazı isimlerle görüşmeler yaptığı dedikoduları kulağıma geldi. Ben duyduysam Okan Buruk da duymuştur." şeklinde konuştu.
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