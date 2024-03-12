Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye erken transfer çalımı! Roma'nın yıldızı El Shaarawy bonservisiyle geliyor... Yapılacak teklif belli oldu

Süper Lig'de son adım adım yaklaşılırken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı da hız kesmeden devam ediyor. Sezonun sonu yaklaşırken kulüpler yaz transfer dönemi için kollarını sıvamış durumda.
Bu sezon tek kulvarda mücadele eden Galatasaray bu kulüplerin başında gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın sürpriz bir isim için devreye girdiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Cimbom, Fenerbahçe'nin bu sezon öncesi renklerine bağlamak istediği Stephan El Shaarawy'i listesine aldı.
Sarı-Lacivertliler'in sezon öncesi yakından ilgilendiği hatta görüşmeleri oldukça ilerlettiği isim için beklenen şartlar gerçekleşmeyince transferden vazgeçilmişti.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde tekrar devreye girmeyi planladığı İtalyan futbolcu için Galatasaray'ın da harekete geçtiği öne sürüldü. Cimbom'un 31 yaşındaki deneyimli sol kanat için Roma'ya resmi teklif yapma kararı aldığı iddia edildi.
El Shaarawy'nin ise yaz transfer döneminde Çizme ekibinden ayrılmayı planladığı ve Türkiye gelme seçeneğine sıcak baktığı iddia edildi.Öte yandan Galatasaraylı kurmayların, başarılı oyuncu için 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis teklifi yapmayı planladığı aktarıldı.