Galatasaray'dan gönderilen Domenec Torrent yeni takımını Süper Lig'de buldu! Beşiktaş maçı detayı...

Galatasaray, geçtiğimiz sezona başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile birlikte başlamış ancak gelen kötü sonuçların ardından önce devre arasında Terim ile yollar ayrılmış daha sonra ise Elmas, sezon sonunda idari yönden ibra edilmediği için görevini Dursun Özbek'e devretmişti.

FATİH TERİM'İN AYRILIĞI SONRASINDA GELDİ

Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında ise takımın başına Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol çalıştırıcı; sarı - kırmızılı takımda aldığı sonuçlarla eleştirilirken, Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından görevine son verişmişti.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇINI İZLEDİ

Galatasaray'ın ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını Vodafone Park'ta izlemişti.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Torrent'in bu maçı neden tribünde takip ettiği ise ortaya çıktı. Demir Grup Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine Domenec Torrent'i getirmeyi hedeflediği iddia edildi.

SİVASSPOR HENÜZ GALİBİYET ALAMADI

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 6 resmi maça çıkan Sivasspor, henüz galibiyetle tanışamadı. Kırmızı - beyazlılar; 4 beraberlik alırken, 2 kez de mağlubiyet yaşadı.