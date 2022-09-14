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Galatasaray'dan gönderilen Domenec Torrent yeni takımını Süper Lig'de buldu! Beşiktaş maçı detayı...

14.09.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in yerine takımın başına getirilen ve Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından görevine son verilen teknik direktör Domenec Torrent, 2 hafta önce Türkiye'ye gelmişti. Sarı - kırmızılılardan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor maçını izlemişti. Torrent'in bu maçı stadyumda takip etmesinin altında yatan neden ortaya çıktı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezona başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile birlikte başlamış ancak gelen kötü sonuçların ardından önce devre arasında Terim ile yollar ayrılmış daha sonra ise Elmas, sezon sonunda idari yönden ibra edilmediği için görevini Dursun Özbek'e devretmişti.

FATİH TERİM'İN AYRILIĞI SONRASINDA GELDİ

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Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında ise takımın başına Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol çalıştırıcı; sarı - kırmızılı takımda aldığı sonuçlarla eleştirilirken, Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından görevine son verişmişti.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇINI İZLEDİ

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Galatasaray'ın ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını Vodafone Park'ta izlemişti.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

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Torrent'in bu maçı neden tribünde takip ettiği ise ortaya çıktı. Demir Grup Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine Domenec Torrent'i getirmeyi hedeflediği iddia edildi.

SİVASSPOR HENÜZ GALİBİYET ALAMADI

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 6 resmi maça çıkan Sivasspor, henüz galibiyetle tanışamadı. Kırmızı - beyazlılar; 4 beraberlik alırken, 2 kez de mağlubiyet yaşadı.

DOMENEC TORRENT'İN GALATASARAY'DAKİ GÖREVİNDEN KARELER

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